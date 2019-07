‘Vua sư tử’ thống trị Bắc Mỹ, thu hơn nửa tỉ USD tại phòng vé toàn cầu

Sau hai tuần liền giành ngôi quán quân phòng vé Bắc Mỹ, Spider-man: Far from home (tựa Việt: Người Nhện xa nhà) lui về vị trí thứ hai bởi sự đổ bộ của Vua sư tử. Trong tuần thứ ba công chiếu tại quê nhà, tác phẩm mới nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel đem về cho Sony ước tính 21 triệu USD, giảm 53,7% so với khoản doanh thu của tuần trước. Tổng doanh thu nội địa của phim đang cán mốc 320 triệu USD. Tính đến thời điểm hiện tại, Người Nhện xa nhà có khoản doanh thu toàn cầu lên đến 970,8 triệu

ẢNH: SONY