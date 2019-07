‘Vua sư tử’ thống trị phòng vé, thu gần 1 tỉ USD sau 10 ngày trình làng

Ngoài Once Upon a Time in Hollywood, Sony cũng giành luôn vị trí thứ ba với phim siêu anh hùng Spider-man: Far from home (tựa Việt: Người Nhện xa nhà). Tác phẩm thu về ước tính 12,2 triệu USD, đưa doanh thu nội địa lên mốc 345 triêu USD sau một tháng phát hành. Tuần qua, siêu phẩm mới nhất từ vũ trụ điện ảnh Marvel đã chính thức cán mốc 1 tỉ USD trên toàn cầu, trở hành bom tấn thứ ba trong năm đạt được thành tích ngoạn mục này. Trước đó, Captain Marvel và Avengers: Endgame đã từng khuấy đảo phòng vé và nhanh chóng đạt được cột mốc đáng tự hào này. Đây cũng là bộ phim riêng đầu tiên về Người Nhện có thể chạm đến tham vọng tỉ đô

ẢNH: SONY