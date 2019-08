Vượt mặt ngoại truyện ‘Fast & Furious’, phim hài ‘Good boys’ thống trị phòng vé

Khép lại top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua là Scary Stories to Tell in the Dark (tựa Việt: Chuyện chưa kể lúc nửa đêm). Phim kinh dị của Lionsgate đã giảm tới 52% doanh thu so với tuần mở màn. Với 10 triệu USD vừa có được từ phòng vé quê nhà, tác phẩm hiện đang sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 40 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Chuyện kinh dị lúc nửa đêm cũng vừa bỏ túi thêm 5,6 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu lên 55 triệu USD

ẢNH: LIONSGATE