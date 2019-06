Vượt ‘X-men’, ‘Đẳng cấp thú cưng 2’ thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Ngay từ khi rục rịch ra rạp, thành tích thương mại của hai siêu phẩm nói trên đã sớm được đặt lên bàn cân vì cả hai đều chọn ngày “khai hỏa” là 7.6 và được kỳ vọng sẽ tạo nên những thành tích tương xứng với thành công từ các phần phim trước. Tuy nhiên, kết quả phòng vé tuần qua lại đem về những nỗi thất vọng không nhỏ cho cả Universal lẫn Fox. Trong khi The Secret Life of Pets 2 (tựa Việt: Đẳng cấp thú cưng 2) có màn chào sân kém xa phần 1 ra mắt vào mùa hè 2016 thì X-men: Dark Phoenix (tựa Việt: X-men: Phượng hoàng bóng tối) vừa khép lại hành trình 20 năm của thương hiệu X-men bằng phần hồi kết khiến khán giả hụt hẫng.

Tiếp nối thành công lớn của “người tiền nhiệm” trình làng cách đây ba năm, phần hai của Đẳng cấp thú cưng được dự đoán sẽ giúp Universal bỏ túi 65 triệu USD sau ba ngày phát hành tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế, phim hoạt hình do Chris Renaud cầm trịch lại chỉ đem về 47,1 triệu USD. Con số này chưa bằng một nửa so với thành tích 104,3 triệu USD mà Đẳng cấp thú cưng 1 từng đạt được trong ba ngày trình diện khán giả nội địa ở mùa hè 2016. Dẫu vậy, con số 47,1 triệu USD vẫn đủ sức đưa The Secret Life of Pets 2 thống trị phòng vé Bắc Mỹ tuần qua sau khi những cái tên như: Aladdin, Sát thủ John Wick hay Đế vương Godzilla không còn đủ sức nắm giữ ngôi vương.

ẢNH: UNIVERSAL Phim hoạt hình mới nhất được Universal phát hành không đạt được con số khởi đầu 65 triệu USD như mong đợi

Trên bình diện quốc tế, Đẳng cấp thú cưng 2 đã bắt đầu trình diện khán giả nước ngoài từ hai tuần trước và vừa bổ sung thêm 21 thị trường trong tuần qua. Sự đổ bộ của dàn thú cưng tinh nghịch, đáng yêu đã khuấy đảo màn ảnh rộng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phải kể đến những thị trường đắt khách bậc nhất như: Nga (17 triệu USD), Hà Lan (1,7 triệu USD), Việt Nam (1,3 triệu USD), Ý (1,1 triệu USD)… Trong mùa hè này, phim sẽ tiếp tục mở cửa tại nhiều thị trường mới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Úc…

Không thể phủ nhận rằng màn chào sân rầm rộ của Đẳng cấp thú cưng 2 đã khiến X-men: Phượng hoàng bóng tối không thể chạm đến ngôi vương phòng vé trong tuần đầu trình làng. Tuy nhiên, phim vẫn dễ dàng có được vị trí á quân trong cuộc đua nhờ bỏ túi 33 triệu USD tại Bắc Mỹ. Thế nhưng, con số trên đã khiến siêu phẩm mới nhất của đạo diễn Simon Kinberg trở thành phần phim duy nhất của thương hiệu X-men không thể vượt qua được cột mốc 50 triệu USD. Đáng nói, giới phân tích phòng vé nhận định Phượng hoàng bóng tối nhiều khả năng sẽ là tác phẩm đầu tiên trong loạt phim nói trên không thể kết thúc với doanh thu 100 triệu USD tại thị trường nội địa.

ẢNH: FOX Mặc dù được người hâm mộ mong ngóng vì là phần hồi kết cho hành trình dài hai thập niên nhưng Dark Phoenix đã mang lại sự hụt hẫng, thất vọng cho khán giả vì nội dung nhàm chán, thiếu sáng tạo. Đây là một trong những lý do khiến doanh thu của phim đang ở mức báo động

Ngoài màn chào sân ở quê nhà, X-men: Dark Phoenix cũng đã ra mắt tại hầu hết các thị trường quốc tế (trừ Nhật Bản) và đem về con số 107 triệu USD. Trung Quốc tiếp tục chứng minh đây là mảnh đất “béo bở” của những siêu phẩm từ Hollywood khi đất nước tỉ dân vừa có phần “khai hỏa” trị giá tới 45,6 triệu USD cho tác phẩm dị nhân từ Fox. X-men: Phượng hoàng bóng tối cũng là cái tên được săn đón nồng nhiệt tại phòng vé của nhiều quốc gia như: Hàn Quốc (5,7 triệu USD), Mexico (5 triệu USD), Anh (4,9 triệu USD), Pháp (3,8 triệu USD), Nga (3,4 triệu USD)…

ẢNH: DISNEY Tuần qua, bản live-action của Alladin tiếp tục chứng kiến màn sụt giảm doanh thu lên đến 43% khiến phim xếp ở vị trí thứ ba, đứng sau hai tân binh phòng vé. Sang tuần thứ ba ra mắt khán giả Bắc Mỹ, siêu phẩm mang đậm màu sắc cổ tích từ Disney ngày một “hạ nhiệt” và chỉ thu về 24,5 triệu USD. Hiện phim sở hữu khoản doanh thu nội địa khoảng 232 triệu USD. Màn trình diễn của bộ đôi Naomi Scott và Mena Massoud cũng vừa giúp tác phẩm bổ sung 67,6 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Hiện doanh thu toàn cầu của Aladdin đã chạm mốc 605 triệu USD

ẢNH: WARNER BROS. Vừa có phần mở màn hoành tráng với ngôi vua phòng vé nội địa, Godzilla: King of the monsters (tựa Việt: Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử) chứng kiến một cú sốc lớn khi giảm tới 67,5%. Từ ngôi quán quân ở tuần trước, phim tuột dốc mạnh xuống vị trí thứ tư khi thu về vỏn vẹn 15,5 triệu USD. Dẫu đang bị “ghẻ lạnh” tại Bắc Mỹ, tác phẩm vẫn sở hữu doanh thu quốc tế khá khả quan với 47,1 triệu USD. Sau 10 ngày phát hành, Chúa tể Godzilla: Đế vương bất tử đã giúp Warner Bros bỏ túi tổng cộng 292 triệu USD từ phòng vé toàn cầu

ẢNH: PARAMOUNT Nằm gọn trong top 5 tuần qua là phim ca nhạc Rocketman của Paramount. Sang tuần thứ hai có mặt tại Bắc Mỹ, câu chuyện đầy cảm hứng và thăng hoa về danh ca nước Anh - Elton John vừa có thêm 14 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim đang nằm ở mốc 101 triệu USD sau gần một tháng trình diện khán giả