Walt Disney buộc phải hoãn ra mắt bom tấn 'Black Widow' vì dịch bệnh

Đại diện hãng Walt Disney vừa đưa ra thông báo trên và cho biết thêm ngày phát hành phim chưa thể xác định trong tương lai dù trước đó bom tấn siêu anh hùng Black Widow (Góa phụ đen) dự kiến ra rạp ngày 1.5 tới.

Black Widow có sự tham gia của ngôi sao Scarlett Johansson đã hoãn chiếu vì dịch bệnh Covid-19 Ảnh: IMDb

Black Widow là bom tấn tiếp theo thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, có kinh phí sản xuất khoảng 150 triệu USD. Phim có sự tham gia của ngôi sao Scarlett Johansson (vai Black Widow), được cho là “mỏ vàng” của “nhà chuột” vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát khắp toàn cầu, không chỉ Black Widow mà nhiều dự án phim bom tấn của hãng cũng buộc phải dời ngày ra mắt như: Mulan, The New Mutants và Antlers.

Mới đây nhất, tiếp theo sau Black Widow, Walt Disney cũng hoãn ra rạp 2 bộ phim dự kiến chiếu tháng 5 là: The Personal History of David Cooperfield và The Woman in the Window.

Trong khi đó, trước tình hình dịch bệnh, trước khi Walt Disney quyết định hoãn chiếu Black Widow, hãng Universal tuyên bố sẽ sớm tung The Invisible Man, Trolls World Tour và một số phim khác lên mạng sớm. Người dùng internet có thể trả 19,99 USD để thuê các tác phẩm này và thưởng thức tại nhà.