Will Smith 'hụt hơi' với dòng phim khoa học viễn tưởng

Khi ở đỉnh cao vinh quang, rất ít diễn viên có thể sánh ngang với Will Smith vì khả năng bảo chứng doanh thu thương mại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những màn trở lại của anh với thể loại này đều có kết quả không như mong muốn.

Thất bại liên tiếp với dòng phim sở trường

Hai thất bại đáng tiếc nhất của Will Smith ở dòng phim khoa học viễn tưởng gần nhất phải nói tới After Earth (2013) và Gemini Man (2019). Mặc dù do các đạo diễn tên tuổi cầm trịch (M. Night Shyamalan và Ang Lee) cũng như số tiền đầu tư cao, cả hai bộ phim "bom tấn" này đều hóa "bom xịt" khi ra mắt và thất bại trong việc gây ấn tượng với các nhà phê bình cùng công chúng. Nếu After Earth bị báo chí phương Tây gọi là thất bại đáng xấu hổ nhất của Will Smith trong lịch sử, là bộ phim đầu tiên của anh thậm chí không leo lên nổi vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách Bắc Mỹ tuần đầu ra mắt, thì Gemini Man bị nhận xét là tác phẩm hành động cũ kỹ, thiếu những tình tiết "lật mặt" hay đấu trí, không đủ gay cấn.

Will Smith đánh mất dần chỗ đứng ở thể loại phim khoa học viễn tưởng, từng làm nên tên tuổi mình Ảnh: Screen Rant

Xa hơn nữa, Will Smith từng thừa nhận rằng anh hối hận khi từ chối vai diễn Neo trong The Matrix để đóng bộ phim Wild Wild West, đặc biệt là sau khi chứng kiến các nhà phê bình hết lời khen ngợi The Matrix và xem đây là bộ phim hành động có tầm ảnh hưởng hàng đầu ở thời điểm đó. Nhiều khán giả thắc mắc lý do tại sao Will Smith từ chối hợp tác với chị em nhà Wachowski, thay vào đó, anh trở lại với bộ phim khoa học viễn tưởng Men in Black II vào năm 2002. Tuy nhiên khác xa với sự kỳ vọng của công chúng, tác phẩm bị chỉ trích vì thiếu tính sáng tạo và là phần kế tiếp thất bại của người tiền nhiệm.

Năm 2004, Will Smith một lần nữa quay lại thể loại khoa học viễn tưởng với I, Robot, chuyển thể từ câu chuyện cùng tên của Isaac Asimov. Nhìn chung, I, Robot làm tốt về tổng thể, nhưng thành tích phòng vé lại thua xa những tác phẩm thành công từng được bản thân anh thiết lập từ thập niên 1990.

Nguyên nhân của thất bại

Theo Screen Rant, sự suy thoái này có thể do một vài yếu tố. Đầu tiên, cả hai bộ phim Men in Black II và I, Robot đều cố gắng đi theo các xu hướng phim bom tấn từ thập niên 1990 vào thời điểm bối cảnh thay đổi nhanh chóng và dòng phim siêu anh hùng đang ở giai đoạn đầu tiếp quản. Thứ hai, chúng được tạo ra vào thời điểm mà việc một "ngôi sao điện ảnh " quyết định bộ phim không còn quan trọng, nhượng quyền thương mại đang dần được quan tâm nhiều hơn.

Will Smith nhận thức rõ về điều này. Đó là lý do tại sao anh có sự trở lại ấn tượng hơn với I Am Legend năm 2007, chuyển thể từ tiểu thuyết viễn tưởng của Richard Matheson viết từ năm 1954. Tiếp đó, Will Smith đã hợp tác với nhà biên kịch nổi tiếng Gary Whitta trong After Earth. Như chi tiết trong cuốn sách The Big Picture: The Fight for the Future of Film của Ben Fritz, Will Smith đã nhờ cậy đến Sony với kế hoạch không chỉ thực hiện After Earth, mà còn những phần tiếp theo, chương trình truyền hình (bao gồm phim hoạt hình và live-action), truyện tranh...

After Earth là bộ phim được Will Smith kỳ vọng nhưng thất bại về cả doanh thu lẫn chất lượng Ảnh: Screen Rant

Tất cả như là một phần của một thương hiệu đa nền tảng, thể hiện sự nỗ lực của anh trong việc thích nghi với kỷ nguyên nhượng quyền thương mại, đồng thời trao cho con trai của mình - Jaden Smith một bệ phóng cho sự nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, phim đã không thành công, và giấc mơ về một vũ trụ điện ảnh của Will Smith bị đánh chìm bởi những đánh giá tiêu cực đến từ các nhà phê bình. Sự non nớt trong diễn xuất của Jaden Smith, thời điểm công chiếu bất lợi (đụng độ với Star Trek Into Darkness, Fast & Furious và Now You See Me) khiến bộ phim là một bước lùi đáng quên trong sự nghiệp của Will Smith.

Ở một phương diện khác, sự thất bại của Gemini Man (bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên Will Smith đóng vai chính sau After Earth) lại ít liên quan đến ngôi sao chính của nó mà chủ yếu đến từ các yếu tố thực tế bên ngoài. Kịch bản của Gemini Man đã có từ năm 1997 và được truyền qua nhiều giai đoạn, nhiều người tham gia phân tích mổ xẻ. Đó có lẽ là lý do tại sao câu chuyện trong phiên bản phim cuối cùng có phần nhạt nhòa, không có dấu ấn riêng, dẫn đến thất bại khi ra mắt.

Trang Screen Rant nhận định, Will Smith hiện tại vẫn là một cái tên được hứa hẹn ở thể loại phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, với những thất bại đã trải qua, nam diễn viên cần thực sự chú trọng đến khâu kịch bản, lựa chọn hướng đi mới mẻ cũng như nắm bắt thời điểm công chiếu phù hợp.