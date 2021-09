Will Smith thú nhận có quan hệ ngoài luồng

Will Smith chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Jada Pinkett khi trả lời phỏng vấn tạp chí GQ ngày 27.9. Cuộc phỏng vấn thu hút sự chú ý bởi hồi tháng 7.2020, Jada Pinkett thừa nhận từng ngoại tình với ca sĩ August Alsina trong thời điểm cuộc hôn nhân của cô cùng Will Smith trục trặc dẫn đến ly thân. Lúc đó, trong chương trình Red table talk trên Facebook, Jada Pinkett đã ngồi đối mặt với Will Smith để trò chuyện về mối quan hệ tình cảm cùng August Alsina 4 năm trước đó.

Trong phỏng vấn với CQ, Will Smith cho biết anh thẳng thắn kể về sự đổ vỡ của mối quan hệ vợ chồng trong cuốn hồi ký sắp xuất bản có tựa là WILL (dự kiến ra mắt vào ngày 9.11). Will Smith cho biết Jada Pinkett không muốn một lễ cưới truyền thống nhưng cuối cùng đã phải đồng ý vì nam diễn viên. Will Smith cho biết: “Đó là thỏa hiệp đầu tiên trong số rất nhiều thỏa hiệp mà Jada thực hiện trong nhiều năm. Chuyện này cho thấy Jada phủ nhận giá trị của chính mình một cách đau đớn”. Will Smith kể tiếp rằng anh thuyết phục vợ chuyển đến một khu nhà mà vợ không muốn. Will Smith thừa nhận bản thân phải trả một cái giá tồi tệ trong nhiều năm vì những bất hòa âm ỉ. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào sinh nhật lần thứ 40 của Jada Pinkett vào năm 2011. Hai vợ chồng cãi nhau nghiêm trọng đến nỗi con gái Willow của họ, lúc đó mới 10 tuổi, khóc lóc và cầu xin cả hai dừng lại. “Chúng tôi không thể giả vờ nữa. Cả hai chúng tôi đều rất đau khổ và rõ ràng có điều gì đó phải thay đổi ”, Will Smith nói.

Vợ chồng Will Smith ngồi trò chuyện thẳng thắn với nhau trong chương trình Red table talk hồi tháng 7.2020 Ảnh: Facebook

Theo Will Smith, Jada Pinkett không tin vào hôn nhân thông thường. Will Smith nói với tạp chí GQ: “Jada không bao giờ tin vào hôn nhân truyền thống. Cô ấy lớn lên trong gia đình có mối quan hệ khác thường. Do đó, cô ấy lớn lên theo cách rất khác so với tôi. Đã có những cuộc thảo luận bất tận về vấn đề hoàn hảo trong quan hệ là gì”. Tuy nhiên, Will Smith thừa nhận quan điểm của vợ chồng nam diễn viên có thể không phù hợp với những người khác. Will Smith nói: “Trong mối quan hệ, không tuân theo chế độ một vợ một chồng cũng là điều hoàn hảo. Chúng tôi trao nhau sự tin tưởng, tự do và giữ vững niềm tin hôn nhân không phải là nhà tù. Tôi không đề xuất điều này cho ai cả. Thiết nghĩ trải nghiệm khi chung sống, hỗ trợ nhau vô điều kiện mới là tình yêu”. Đây cũng là lý do tại sao Will Smith quyết định nói công khai về những gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân nhiều năm trước.

Will Smith thừa nhận anh cũng có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không muốn đào sâu vào chuyện này. Will Smith chỉ nói rằng đôi khi anh cũng có những ý tưởng không ngờ nổi, ví dụ có thật nhiều phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh như nghệ sĩ ballet Misty Copeland, diễn viên Halle Berry, vũ công Misty Copeland... Thế rồi, chính bản thân nhận ra ý tưởng này thật “kinh khủng”. Will Smith và Jada Pinkett lấy nhau năm 1997, có hai con. Cả hai từng quyết định ly thân một thời gian trước khi tái hợp cho đến nay.