Bộ phim Song tử sát thủ (tựa Anh: Gemini Man) vừa được chính thức công bố sẽ bấm máy từ tháng 2 này, do Lý An đạo diễn và Will Smith vào vai nam chính, theo báo chí Đài Loan.

Việc chọn đạo diễn Lý An cho dự án phim này mới được hãng Paramount Pictures (Mỹ) công bố từ tháng 7.2017, dự kiến công chiếu từ ngày 4.10.2019.

Trong phim, Will Smith sẽ đóng vai một nhân viên cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Khi sắp sửa về hưu, nhân vật đứng trước nguy cơ bị ám sát. Trải qua quá trình điều tra, anh phát hiện ra rằng sát thủ được cử tới chính là phiên bản nhân bản vô tính của bản thân nhưng trẻ trung và dẻo dai hơn.

Nhiều khán giả hâm mộ Will Smith vừa lo lắng dùm cho thần tượng của mình vì cùng lúc phải diễn hai vai là khá nặng, nhưng họ cũng vừa háo hức muốn được chứng kiến thần tượng của mình vào vai sát thủ ra sao.

Will Smith (49 tuổi) hiện là rapper, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ. Anh từng được Newsweek bình chọn là Nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood, từng được đề cử 5 giải Quả cầu vàng, 2 giải thưởng Oscar và đã giành giải Grammy.

Bộ phim gần nhất mà Will Smith thủ vai là phim khoa học hình sự xen lẫn tội phạm Chiếc đũa quyền năng (Bright) do David Ayer đạo diễn, có diễn viên Ngô Thanh Vân tham gia diễn xuất.

Đại Mỹ Lệ