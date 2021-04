SuperM ra mắt MV ‘We DO’ - Lan tỏa năng lượng sống tích cực cùng Prudential

MV “We DO” mang phong cách hybrid pha trộn giữa giai điệu retro disco bắt tai và những khung hình đầy màu sắc, tràn ngập năng lượng sôi động, trẻ trung.

MV “We Do” là “phát súng mở màn” cho sự hợp tác giữa Prudential và SuperM để truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người làm quen với những bước nhảy - một cách thức rèn luyện mới mẻ và tràn đầy năng lượng tích cực.

Prudential còn hi vọng tạo ra một cộng đồng dancing (nhảy) có thể hoạt động online trên nền tảng ứng dụng chăm sóc sức khỏe Pulse by Prudential bằng thử thách “We Do Dance” trên toàn châu Á dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 4/2021.