Xem tranh tự họa với 'tai băng bó' của Van Gogh ở London

Theo Reuters, cuộc triển lãm mang tên Van Gogh Self-Portraits (tạm dịch: Chân dung tự họa của Van Gogh) do gallery The Courtauld tổ chức ở Somerset House tại London (Anh) diễn ra từ ngày 3.2 đến 8.5.2022.

Theo đó, gallery The Courtauld sẽ trưng bày nhiều tác phẩm nổi tiếng như Self-Portrait with Grey Felt Hat (tạm dịch: Chân dung tự họa với chiếc mũ phớt) được danh họa Hà Lan vẽ năm 1886 ở Paris (Pháp), Self-Portrait with a Palette (Chân dung tự họa với bảng màu) được Van Gogh vẽ trong một trại tị nạn ở Saint-Rémy de Provence, miền nam nước Pháp vào tháng 9.1889. Ông qua đời vào năm sau đó.

Bức Self-Portrait with Bandaged Ear (Chân dung tự họa với tai băng bó) nổi tiếng của Van Gogh vẽ vào năm 1889 sau khi cắt bỏ gần hết tai, cũng được trưng bày dịp này cùng với các tác phẩm khác.

Bức Chân dung tự họa với chiếc mũ phớt ẢNH: REUTERS

“Đây là lần đầu tiên toàn bộ các bức chân dung tự họa của Van Gogh được trưng bày trong một cuộc triển lãm. Một bộ sưu tập nổi bật gồm hơn 15 bức chân dung tự họa được tập hợp lại để theo dõi sự phát triển của lối vẽ chân dung tự họa của Van Gogh. Một số tác phẩm trong cuộc triển lãm được xuất hiện lần cuối trong studio của Van Gogh và chưa bao giờ xuất hiện tính cho đến nay”, đại diện phòng trưng bày (sắp được mở cửa trở lại vào tháng 11.2021 sau khi tân trang) cho biết trong một tuyên bố hôm 1.7.