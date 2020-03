Xuất bản hồi ký của Woody Allen sau thời gian bị xếp xó

Cuốn hồi ký Apropos of Nothing của Woody Allen ban đầu được Grand Central Publishing - một chi nhánh của Tập đoàn Hachette Book (Mỹ) - dự định xuất bản vào tháng 4 nhưng vào ngày 6.3 qua, Hachette Book cho biết họ không xuất bản nữa. Đến ngày 23.3, cuốn hồi ký này vừa được Arcade Publishing xuất bản bằng tiếng Anh.

Các nhân viên Tập đoàn Hachette Book biểu tình phản đối việc xuất bản cuốn hồi ký hôm 5.3 Ảnh: Dailymail

Apropos of Nothing được mô tả như lời tự bạch thẳng thắn của Woody Allen – vị đạo diễn 85 tuổi từng 4 lần đoạt Oscar về gia đình, bạn bè, sự nghiệp. Cuốn sách đã bị Tập đoàn Hachette Book có trụ sở tại New York từ chối xuất bản do những lời chỉ trích từ sau vụ Woody Allen bị cáo buộc lạm dụng tình dục con gái nuôi là Dylan Farrow khiến các nhân viên nhà xuất bản biểu tình phản đối việc xuất bản vào hôm 5.3. Tuy nhiên vị đạo diễn tài ba đã nhiều lần phủ nhận chuyện quấy rối con gái nuôi Dylan Farrow vào năm 1992.

Bìa cuốn Apropos of Nothing Ảnh: Amazon

Jeanette Seaver, người đồng sáng lập Arcade Publishing, cho biết quyết định phát hành cuốn hồi ký của Woody Allen là vấn đề tự do ngôn luận.