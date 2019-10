Xúc động câu chuyện vợ nhà thơ Nguyễn Bính cất công đi tìm con rơi của chồng

Trong chương trình Chân dung cuộc tình, nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu, con gái của Nguyễn Bính đã có những chia sẻ về bố mình. Cô kể trong một buổi chiều mưa, bố mẹ tình cờ gặp nhau trên đường đi công tác ở miền tây. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Nguyễn Bính sững sờ, choáng váng trước nhan sắc của Hồng Châu và đem lòng yêu. Ít lâu sau, ông nhờ người mai mối đến gặp mẹ Hồng Châu. “Bà ngoại rất vui khi biết con rể tương lai là một sĩ phu yêu nước và là một nhà thơ nổi tiếng, nên bà vui vẻ gật đầu ngay, gả con gái mà như “cho không”, Nguyễn Bính Hồng Cầu kể.

Trong cuốn hồi ký Đi qua tâm bão, bà Hồng Châu có kể một giai thoại thú vị về việc đặt tên con gái đầu lòng. Khi ấy, Nguyễn Bính gợi ý với vợ sẽ đặt tên con là Anh Thơ (trùng tên người yêu cũ của ông), bà đã cực lực phản đối. Bà Hồng Châu cho rằng bà tôn trọng mối tình trước đó của chồng và người đẹp Anh Thơ, nhưng không vì vậy mà con bà mang nặng đẻ đau lại lấy tên người khác đặt cho nó, tên con bà phải do chính bà đặt. Ông thấy mình có lỗi bèn giao kèo tên con trai sẽ do chồng đặt, tên con gái sẽ do vợ đặt. Cuối cùng bà Hồng Châu sinh con gái, đặt tên con là Nguyễn Hồng Cầu. Khi đến ngày làm giấy khai sinh, Nguyễn Bính nhất quyết phải thêm chữ “Bính” vào, thành Nguyễn Bính Hồng Cầu. Ông lý giải trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, đặt cái tên này cho dễ tìm nhau cũng như gửi gắm một ước mơ thống nhất đất nước.

Ca sĩ Phương Dung khóc nghẹn khi đọc thơ Nguyễn Bính Ảnh: BTC

Nguyễn Bính Hồng Cầu kể sau khi bố đột ngột qua đời, mẹ của cô có ước nguyện làm nhà lưu niệm cất giữ những kỷ vật của ông. “Mẹ tôi nghe thị phi rằng ông có rất nhiều mối tình, bà cũng có nhã ý đi tìm xem bố có để lại những giọt máu nào đó. Rồi bà mới gặp lại người vợ sau của bố tôi, hai người có với nhau một cậu con trai. Mẹ tôi đến thì tất cả những kỷ vật liên quan đến bố tôi, người này đều trao lại. Mẹ tôi chỉ lấy bức tranh thơ mang về, còn cây viết để lại cho con trai riêng. Riêng tôi, tất cả những người đàn bà của bố tôi, người nào mang lại hạnh phúc cho bố thì tôi xem như mẹ", nữ nhà thơ kể lại.

Góp mặt trong chương trình Chân dung cuộc tình còn có ca sĩ Phương Dung. Bà cho biết bản thân rất ngưỡng mộ tài năng của nhà thơ Nguyễn Bính và mơ ước được gặp ông nhưng không có dịp. Phương Dung tâm sự bà thích bài thơ Bóng người trên sân ga của thi sĩ Nguyễn Bính, vì trong đó có bóng dáng người mẹ hiền đưa tiễn bà lúc còn nhỏ đi học. Nữ danh ca khóc nghẹn khi đọc những câu thơ: “Có một lần tôi thấy một bà già, đưa tiễn con đi trấn ải xa. Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng, lưng còng đổ bóng xuống sân ga”. Đồng thời, giọng ca sinh năm 1946 trình diễn ca khúc Người lái đò trong chương trình. Bà cho biết, danh tiếng của nhà thơ quá lớn, bà lại là một ca sĩ chuyên nghiệp, nếu hát không được 50% thì không thể tha thứ được, nên bà rất đắn đo, tập đi tập lại nhiều lần trước khi bước vào phòng thu.