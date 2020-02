Ý đóng cửa 850 rạp phim để ngăn dịch Covid-19

Đó là thông báo mới nhất của Hội Liên hiệp các nhà bán lẻ điện ảnh Ý (ANEC) đưa ra để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh tại khu vực bắc Ý. Theo đó, Ý buộc hủy bỏ các sự kiện cộng đồng đang diễn ra tại khu vực này từ ngày 1.3, đồng thời đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng và trường học.

Tại Ý, vùng phía bắc và Lazio được xem là khu vực trọng điểm của nền công nghiệp giải trí, nơi có nhiều rạp chiếu phim, nhà hát lớn. Việc đóng cửa các cụm rạp chiếu ở khu vực phía bắc ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành kinh doanh điện ảnh. ANEC ước tính việc đóng cửa 850 rạp chiếu phim (chiếm tỉ lệ 45% tổng số rạp trên cả nước Ý) mang đến “sự tàn phá lớn” cho ngành điện ảnh. Francesco Rutelli, Chủ tịch Hiệp hội điện ảnh Ý (ANICA), kêu gọi cần sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa và hợp tác với các cơ quan chức năng để ngăn chặn dịch Covid-19.

Người phụ nữ mang khẩu trang do lo ngại về sự lây lan dịch bệnh Covid-19 ở Venice Ảnh: Cnbc

Theo tờ Hollywood Reporter (Mỹ), tuần vừa rồi doanh thu phòng vé ở các rạp chiếu phim ở Ý đã giảm sâu 44% so với tuần trước và giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự án điện ảnh đang trong quá trình sản xuất cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch bệnh, dẫn đến thời gian ra mắt của một số phim không đúng dự kiến. Hãng Paramount cũng phải tạm hoãn cảnh quay Điệp vụ bất khả thi 7 ngay chặng đầu tiên tại Venice (Ý). Nguy cơ phần mới nhất của bom tấn Điệp vụ bất khả thi do Tom Cruise thủ vai sẽ ra rạp muộn. Cho đến ngày 25.2, nước Ý ghi nhận có 229 trường hợp nhiễm Covid-19 và 7 trường hợp tử vong.