Ý nghĩa nhân văn trong 'Đảo của những chú chó'

Những ai là tín đồ của phong cách làm phim stop motion thì chắc chắn sẽ hoàn toàn hài lòng với Đảo của những chú chó (Isle of Dogs). Không những gây ấn tượng với người xem bởi tạo hình nhân vật sống động và dí dỏm mà phim còn mang đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Câu chuyện mở đầu bằng sự kiện dịch cúm chó tràn lan khắp thành phố, thị trưởng ra lệnh mang những chú chó bị bệnh đến Đảo Rác để tránh lây lan cho con người. Và để thuyết phục người dân ủng hộ lệnh này, thị trưởng tiên phong mang chú chó Spots ra đảo. Nhưng thực chất, đấy là chó của Atari, cháu trai 12 tuổi của ông. Và cậu bé Atari đã lên đường giải cứu chú chó của mình, với sự giúp sức của một bầy chó nuôi lẫn chó hoang bị đưa ra đảo.

Trailer Đảo của những chú chó

Mặc dù là phim Mỹ nhưng Đảo của những chú chó lại là câu chuyện diễn ra ở Nhật Bản, chính xác là một nơi giả tưởng trên đất Nhật, cách thời điểm chúng ta đang sống 20 năm sau. Bằng cách hòa trộn phong cách Mỹ với những chi tiết văn hóa của đất nước mặt trời mọc, bộ phim mang đến cho người xem những cảm giác mới lạ chưa từng có.

Những điểm đặc trưng của Nhật Bản như món sushi, mì ramen, môn đấu vật sumo, tinh thần samurai, thậm chí là những màn biểu diễn kịch trên sân khấu cũng được khắc họa rất chi tiết và đặc sắc. Tạo thêm hiệu ứng mạnh về mặt hình ảnh chính là sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ âm thanh, mà ở đây chính là những tiếng trống taiko lúc chậm rãi, lúc lại dồn dập. Nhưng bạn đừng tưởng nó sẽ buồn chán, vì mọi thứ đều được thể hiện rất dí dỏm và vui tươi.

Hình ảnh những chú chó trong phim được tôn vinh vì dù chúng có bị bỏ rơi trên đảo hoang hay trở nên hung tợn nhưng vẫn luôn trung thành với chủ nhân. Không nói những lời giáo điều, đao to búa lớn, không trực tiếp kêu gọi thông điệp yêu thương vật nuôi, Đảo của những chú chó cuốn người xem theo cuộc phiêu lưu của những chú chó và cậu chủ 12 tuổi.

Một bộ phim hoạt hình stop motion được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết Lòng trung thành và tình bạn được lột tả xuyên suốt bộ phim

Câu chuyện về nước Nhật với đầy đủ tầng lớp, từ người đứng đầu độc tài, nhà khoa học dốc hết sức lực cho công cuộc nghiên cứu nhưng luôn bị chèn ép, những học sinh trí thức luôn muốn đấu tranh vì lẽ phải, những cư dân bị tẩy não… đến hình ảnh một xã hội thu nhỏ của bất cứ quốc gia nào chứ không chỉ riêng Nhật Bản được tái hiện chân thật đến đáng sợ. Chính vì thế, phim được dán nhãn PG-13 chứ không đơn thuần là một bộ phim hoạt hình giải trí.

Bộ phim cho thấy một khía cạnh đáng sợ của xã hội, sự độc tài và thờ ơ của con người. Đồng thời, cũng làm ấm lòng khán giả qua những tình cảm sâu sắc và gắn bó giữa người và những chú chó. Ở đây, những chú chó vẫn đi bằng bốn chân, được nhân cách hóa làm khán giả thích thú với vẻ đáng yêu của chúng, vừa khiến khán giả rùng mình bởi nhìn thấy những tính cách ẩn dụ của chính con người.

Mặc dù tự thừa nhận chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Kurosawa Akira và Miyazaki Hayao, Wes Anderson vẫn tạo nên một thế giới mỹ học đầy phức tạp của riêng mình

Đạo diễn Wes Anderson, người từng đoạt giải Oscar với bộ phim The Grand Budapest Hotel năm 2015, lại một lần nữa mang làn gió mới đến cho thể loại phim hoạt hình stop motion. Ông chứng minh được rằng tài năng là không giới hạn và xứng đáng với danh tiếng người đàn ông đa tài khi từng tham gia rất nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, diễn viên lồng tiếng và nhà sản xuất.

Nếu bạn từng yêu Chicken Run, Shaun the Sheep hay Kubo and the Two Strings thì Đảo của những chú chó là tác phẩm mà bạn không thể bỏ qua. Một tác phẩm đậm chất nghệ thuật, vừa u ám vừa tươi sáng, sẽ cho khán giả những giây phút giải trí thoải mái nhưng cũng đầy lắng đọng và đáng suy ngẫm.

Đảo của những chú chó nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và được chấm 8,2/10 trên IMDB, 89% trên Rotten Tomatoes.