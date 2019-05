Yoo Jae Suk là ngôi sao có đời tư trong sạch nhất Hàn Quốc

Dư luận Hàn Quốc một phen chấn động với hàng loạt sự kiện bê bối trong giới giải trí khi lần lượt được đưa ra ánh sáng. Đáng chú ý, những cái tên liên quan đến việc tấn công tình dục, môi giới mại dâm, buôn bán ma túy… đều là các nhân vật hàng đầu trong làng nghệ thuật như: Choi Jong Hoon, Jung Joon Young, Seung Ri. Trước sự hoang mang của công chúng, đài SBS gây chú ý khi phát sóng chương trình truyền hình mang tên I want to know (tạm dịch: Tôi muốn biết) sau hơn 3 tháng điều tra và thu thập thông tin về vụ Burning Sun từ các phóng viên của hãng.

Đứng trước những sự kiện gây sốc, nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát nhanh chóng được thành lập với sự tham gia của hơn 25.000 người. Được biết, sự kiện này được phát động trên trang nghiên cứu trực tuyến Panel News, do đơn vị Spring Korea tổ chức. Cuộc bình chọn diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10.5, với đối tượng khảo sát thuộc cả hai giới từ 14 tuổi trở lên. Ngay thời điểm mở cổng bình chọn, sự kiện đã khiến công chúng chú ý với mục đích tìm ra người nổi tiếng có đời tư trong sạch nhất tại Hàn Quốc.

Ảnh: Chụp màn hình Cuộc bình chọn diễn ra trên trang Panel News với hơn 25.000 người tham gia

Kết quả cuộc khảo sát nhanh chóng được công bố sau khi kết thúc. Được biết, người dẫn chương trình kiêm diễn viên Yoo Jae Suk giành vị trí đầu bảng. MC nổi tiếng nhất xứ sở kim chi được biết đến không chỉ bởi phong thái chuyên nghiệp mà còn là nhà sản xuất của nhiều chương trình ăn khách cũng như nhà thiện nguyện tích cực tại Hàn Quốc.

Cụ thể, nam diễn viên từng quyên góp 50 triệu won để hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn quy mô lớn ở Gangwon hồi tháng 4. Ngoài ra, MC quốc dân còn ủng hộ 100 triệu won cho quỹ Ngôi nhà sẻ chia vào năm 2010, nhằm giúp đỡ những phụ nữ là nạn nhân nô lệ tình dục trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Ảnh: Chụp màn hình Nam diễn viên gạo cội Jung Woo Sung đứng vị trí số 2

Đứng sau Yoo Jae Suk trong bảng xếp hạng là nam diễn viên gạo cội Jung Woo Sung. Nam diễn viên sinh năm 1973 lần đầu bước chân vào thế giới điện ảnh năm 1994 với vai diễn Hyuk trong bộ phim The Fox with Nine Tails của đạo diễn Park Heon Soo. Sau đó, anh nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia diễn xuất trong phim Beat vào năm 1997. Bên cạnh đó, nam tài tử còn được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí Hàn Quốc tại UNHCR (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn). Ngôi sao 46 tuổi từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi cùng nữ diễn viên Angelina Jolie tham gia thảo luận các vấn đề về người tị nạn trên thế giới và trong khu vực tại tổ chức này.

Ảnh: Instagram Park Bo Gum từng đóng cặp với người đẹp Song Hye Kyo

Đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là diễn viên Park Bo Gum . Nam thần xứ sở kim chi gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp lãng tử mà còn bởi đời tư trong sạch. Kể từ khi gia nhập làng giải trí, diễn viên sinh năm 1993 chưa từng vướng phải bất kỳ một scandal nào. Anh từng khiến công chúng hào hứng khi hợp tác cùng nữ diễn viên Song Hye Kyo trong phim Boyfriend.

Xếp ở vị trí thứ 4 trong cuộc khảo sát là ca sĩ TVXQ Yunho. Seon đứng thứ 5 và nam diễn viên Vua bánh mì Lee Seung Gi xếp ở vị trí thứ 6. Cuộc bầu chọn cũng lần lượt gọi các tên tuổi như Kim Joong Kook, Taeyang (nhóm nhạc Big Bang) và ca sĩ Im Si Wan đứng thứ 9.

Sau khi công bố, thông tin trên trang Panel News được công chúng quan tâm và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Đa số ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với các tên tuổi được công bố. Đặc biệt, Yoo Jae Suk nhận về hàng ngàn bình luận tích cực trên các trang mạng xã hội bởi tài năng cùng đạo đức nghề nghiệp. Nhiều người hâm mộ của các nghệ sĩ khác cũng tỏ ra vui mừng không kém khi chứng kiến thần tượng của mình được công chúng tin tưởng bình chọn.