Zero 9 chấp nhận bị 'chửi' khi nhái Chi Pu, Bích Phương đến G-Dragon, Taylor Swift

Là một trong những nhóm nhạc nam có lượng anti-fan hùng hậu nhất hiện nay tại Vpop, nhóm nhạc Zero 9 gồm Leo, JBin, Zane, Minkook, KayZ, Alan và Han tiếp tục được “quan tâm đặc biệt” với MV Why ra mắt tối 9.8. Vẫn theo phong cách hip-hop chất nhạc sôi động cùng động tác vũ đạo mạnh mẽ, các chàng trai cùng sản phẩm âm nhạc mới nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý.



Và không cần bị “soi” kỹ lưỡng, các tình tiết trong MV Why đã ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi với loạt chi tiết bất ngờ. Trong video âm nhạc của gà cưng Tăng Nhật Tuệ, khán giả dễ dàng nhận ra những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt lẫn thế giới như Hòa Minzy, Chi Pu, Bích Phương, Min, G-Dragon và có thể là cả Taylor Swift “góp mặt”.

Chi Pu (ảnh trái) và bản sao của mình trong MV Why Bích Phương cùng khung cảnh bùa yêu (ảnh trên) một lần nữa được tái hiện lại qua MV của Zero 9 ẢNH: CẮT TỪ CLIP Min (ảnh trên) cũng được gà của Tăng Nhật Tuệ gợi nhắc

Cụ thể, nhân vật nữ chính lần lượt “hóa thân” thành cô y tá trong MV Rời bỏ của Hòa Minzy, Chi Pu trong MV Đóa hoa hồng, Bích Phương trong MV Bùa yêu và Min trong MV Em mới là người yêu anh. Giải thích về màn cosplay trên, ông bầu Tăng Nhật Tuệ bật mí đây như một cách để Zero 9 gợi nhớ lại “tháng 5 rực rỡ” của làng giải trí Việt Nam.

Không những thế, thành viên JBin trong nhóm cũng gây sốc không kém khi biến hóa thành cậu bé Pinocchio đồ chơi lấy cảm hứng từ hình mẫu của G-Dragon trong MV Crayon. Chi tiết này một lần khiến cộng đồng fan Kpop cảm thấy chán ngán, bởi đây không phải là lần đầu nhóm gây sốc khi “đụng chạm” đến các thần tượng Hàn Quốc.

Trên các diễn đàn Kpop, cộng đồng mạng chỉ trích Zero 9 hết lời vì việc bắt chước hình ảnh của trưởng nhóm Big Bang và đem “nguyên xi” vào trong MV của mình. Theo một số người xem, nhóm còn mang hình tượng vũ công ba-lê của Taylor Swift trong MV Shake it off vào MV Why.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Dân mạng cho rằng hình mẫu thiên nga trong MV Why (ảnh phải) cũng được mượn ý tưởng từ Taylor Swift

Với việc bỗng dưng đưa nhiều gương mặt nổi tiếng “tham gia” vào MV Why, ông bầu Tăng Nhật Tuệ lẫn Zero 9 bị cho đang dùng chiêu trò, chấp nhận "gạch đá" để thu hút sự quan tâm của dư luận. Tăng Nhật Tuệ không ngần ngại chia sẻ: “Sau MV này, mong mọi người không chỉ khen nhiều lên mà chửi nhiều lên cũng được… Làm nghề này sợ nhất là không được quan tâm. Có chê, có trách thì chúng tôi chịu, chỉ biết tiếp tục cố gắng nữa thôi”.

Why do Hoàng Tôn sáng tác và MV ca khúc tiêu tốn hơn 1 tỉ đồng đầu tư. Chỉ riêng Hồ tiên cá của thành viên Alan cũng đã ngốn đến hàng trăm triệu vì được thiết kế riêng bằng kính cường lực. Được biết, sau khi ra mắt MV Why, Zero 9 sẽ bắt đầu quá trình tập luyện chuẩn bị cho mini concert đầu tiên. Bên cạnh đó là một MV mới, một quyển sách tự truyện đặc biệt và xuất hiện trong dự án phim điện ảnh âm nhạc dành cho khán giả trẻ.