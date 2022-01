Vận tải Trọng Tấn: Chuyên gia chuyên chở đúng nghĩa

Trong khoảng hai năm trở lại đây, các doanh nghiệp sản xuất cũng như vận tải gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Những tác động tiêu cực của đại dịch khiến không ít doanh nghiệp điêu đứng. Khi bước vào giai đoạn “bình thường mới”, các doanh nghiệp khôi phục sản xuất để bù đắp những thiệt hại do thời gian giãn cách xã hội tạo ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, việc lựa chọn doanh nghiệp vận tải chuyên nghiệp, uy tín với chi phí thấp, đảm bảo sự an toàn và tiến độ giao hàng là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp. Vận tải Trọng Tấn trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp.

Vận chuyển hàng hóa đa dạng, nhiều chủng loại

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trọng Tấn (Vận tải Trọng Tấn) là cái tên khá quen thuộc với các doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Trọng Tấn chuyên chở mọi mặt hàng từ đồ gia dụng, máy móc, trang thiết bị, các loại hàng hóa quá khổ,… với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa của khách hàng.

Vận tải Trọng Tấn có quy trình vận chuyển rất thông minh. Nhiều chuyến xe xuất bến trên một ngày nên có thể đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu của khách hàng.

Hệ thống kho bãi rộng rãi, thiết bị nâng hạ, máy móc hiện đại phục xếp dỡ hàng hóa

Với hệ thống kho bãi rộng hơn 8.000 mét vuông với đầy đủ các loại máy móc, thiết bị hiện đại, Vận tải Trọng Tấn đáp ứng được mọi nhu cầu chuyên chở hàng hóa của khách hàng từ các hàng sản xuất công nghiệp, hàng quá khổ, vận chuyển phân phối hàng hóa cho các doanh nghiệp...

Cước vận chuyển siêu rẻ

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp với khối lượng hàng hóa lớn, Vận tải Trọng Tấn còn phục vụ các đối tượng khách hàng giao dịch lẻ, các mặt hàng gia dụng với chi phí vận chuyển “siêu rẻ”. Vận tải Trọng Tấn giữ ổn định giá cước trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi Covid-19 hoành hành khiến việc di chuyển khó khăn hơn.





Hàng giá trị cao được mua bảo hiểm đầy đủ

Vận tải Trọng Tấn rất coi trọng sự an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Theo ông Trần Thanh Đoàn - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Trọng Tấn cho biết: “Chúng tôi coi việc đảm bảo an toàn cho hàng hóa của khách hàng chính là bảo vệ mạng sống của mình.” Chính vì vậy, 100% hàng hóa giá trị cao được Vận tải Trọng Tấn mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển; hàng hóa dễ hư hỏng, đổ vỡ được đội ngũ chuyên gia giám sát gia cố và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi vận chuyển. Quy trình giám sát xếp dỡ nhiều lớp, đảm bảo kiểm soát hàng hóa chặt chẽ, hạn chế tối đa hư hao, thất thoát. Đây là yếu tố quan trọng giúp Vận tải Trọng Tấn tạo dựng được lòng tin của khách hàng trên cả nước.

Giao hàng đúng hẹn

Không chỉ đảm bảo sự an toàn, Vận tải Trọng Tấn cũng chú trọng đến việc xây dựng uy tín bằng cách luôn thực hiện đúng cam kết về thời gian giao hàng. Việc giao hàng đúng thời gian cam kết giúp đảm bảo kế hoạch kinh doanh, góp phần đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế của doanh nghiệp sau những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra khá phức tạp, Vận tải Trọng Tấn vẫn là người bạn đồng hành, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế của đất nước.