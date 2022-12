Vắng bóng nữ đạo diễn tại Quả cầu vàng 2023

Danh sách đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng Quả cầu vàng năm nay bao gồm: Steven Spielberg (The Fabelmans), James Cameron (Avatar: The Way of Water), Baz Luhrmann (Elvis), Daniel Kwan và Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) và Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin).

Bất chấp những bộ phim được giới phê bình đánh giá cao vào năm 2022 như Women Talking của Sarah Polley, The Woman King của Gina Prince-Bythewood, hay Till của Chinonye Chukwu… không có phụ nữ nào được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất cho Quả cầu vàng 2023. Bên cạnh đó, trong số 10 phim được đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất và Phim ca nhạc/hài hay nhất, không có phim nào do phụ nữ làm đạo diễn. Sarah Polley là phụ nữ duy nhất được đề cử với Women Talking ở hạng mục Kịch bản hay nhất.

Những phụ nữ tài năng bị bỏ quên

Lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật, The Woman King do nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood “cầm trịch” kể về một đội quân tinh nhuệ gồm những nữ chiến binh có tên là Agojie bảo vệ Vương quốc Dahomey ở Tây Phi vào những năm 1800. Với thông điệp chống chế độ nô lệ, chống phân biệt chủng tộc và quyền bình đẳng của con người được truyền tải tốt. Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi mà các nhà phê bình và khán giả nói chung dành sự đón nhận tích cực với điểm số nhà phê bình là 94% và điểm số của khán giả là 99% trên Rotten Tomatoes, được các tờ như The Times, Independent, The Guardian... khen ngợi.

Till là bộ phim ghi lại cuộc đời của Mamie Till-Mobley, mẹ của Emmett Till-một cậu bé người Mỹ gốc Phi 14 tuổi bị bắt cóc, tra tấn và hành hình dã man tại Mississippi năm 1955. Bộ phim này không tập trung vào sự đau khổ của người mẹ về cái chết của Emmett Till mà là cách bà chịu đựng những lời chỉ trích để vạch trần sự phân biệt chủng tộc đằng sau vụ sát hại con trai mình và đưa những kẻ giết người ra trước công lý. Tất cả lời khen ngợi “có cánh” của giới phê bình đều dành cho đạo diễn kiêm đồng biên kịch người Mỹ gốc Nigeria Chinonye Chukwu. Cô nhanh chóng tạo được tên tuổi nhờ khả năng kể chuyện thành thạo về cảm xúc, hướng đến nhân vật. Phim được nhà phê bình chấm 98% và khán giả chấm 97% trên Rotten Tomatoes, điểm A+ trên CinemaScore.

Với Women Talking, bộ phim chỉ nhận được đề cử duy nhất ở hạng mục Kịch bản hay nhất trong khi giới phê bình mong mỏi Quả cầu vàng sẽ có sự ghi nhận xứng đáng hơn nữa cho tác phẩm này. Phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên năm 2018 của tác giả người Canada Miriam Toews, lấy cảm hứng từ câu chuyện về một thuộc địa Mennonite cực kỳ bảo thủ ở Bolivia. Bộ phim phơi bày vấn nạn lạm dụng tình dục phụ nữ tại đây và quyết định của họ khi đứng trước hai sự lựa chọn là tha thứ hay tiếp tục đấu tranh.





Sự dẫn dắt diễn xuất của nữ đạo diễn Sarah Polley trong Women Talking nhận nhiều khen ngợi. Cây bút Clayton Davis của Variety nhận xét: “Women Talking là một tác phẩm hòa tấu. Sarah Polley đã tập hợp một dàn diễn viên xuất sắc trong bộ phim chuyển thể, đưa chúng ta vào một hành trình điện ảnh tràn ngập những cảm xúc và màn trình diễn chân thực.”

Tờ Variety còn kỳ vọng Sarah Polley có thể trở thành nữ đạo diễn nữ thứ 4 thắng giải tại Oscar 2023 với Women Talking mặc dù giải thưởng này chưa công bố danh sách đề cử.

Chênh lệch giới tính trong việc vinh danh nghệ thuật

Ra đời vào năm 1944 nhưng phải đến năm 1984 giải thưởng Quả cầu vàng mới trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho một người phụ nữ là Barbra Streisand với phim Yentl.

Trong lịch sử 80 năm của mình, Quả cầu vàng chỉ đề cử 9 người phụ nữ cho vị trí Đạo diễn xuất sắc nhất. Có thể kể đến Barbra Streisand, Chloé Zhao, DuVernay, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow... Trong số ít đó cũng chỉ có 3 người nhận được vinh quang là Barbra Streisand (Yentl), Chloé Zhao (Nomadland) và Jane Campion (The Power of the Dog).

Mặc dù Chủ tịch Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) Helen Hoehne cho biết hội đồng bình chọn cho các bộ phim và chương trình truyền hình năm nay đã có thêm nhiều thành viên nữ giới và người da màu. Tuy nhiên, sau khi danh sách đề cử được công bố, giải thưởng này vẫn tiếp tục vấp phải nhiều tranh cãi khi sự đa dạng trong điện ảnh vẫn chưa được thay đổi rõ rệt.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 80 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 11.1.2023 (giờ Việt Nam) và được phát sóng trên kênh NBC.