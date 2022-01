Vật phẩm của Attack on Titan sắp có mặt trong Call of Duty

Theo Engadget, loạt phim hoạt hình Attack on Titan đang kết thúc và Activision quyết tâm tận dụng thời điểm này để tung ra vật phẩm mới. Một gói trong trò chơi sắp ra mắt vào ngày 20.1 sẽ mang đến 10 vật phẩm trong Attack on Titan cho người chơi Call of Duty: Vanguard và Warzone Pacific.

Điểm nổi bật là trang phục của Survey Corps, lấy cảm hứng từ Captain Levi Ackerman của Survey Corps, bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào 3 bản thiết kế vũ khí (gồm cả kiếm Titan Piercer) cũng như nhiều thứ khác như nhãn dán, biểu tượng và nhiều hơn nữa.





Các bản cập nhật của mùa sắp tới khác gồm một nhân vật mới (Isabella Rosario Dulnuan Reyes), súng tiểu liên ưa thích của cô và mở rộng cả lối chơi cũng như vật phẩm trong chế độ Zombies của Vanguard. Các bản vá liên quan cho các nội dung của Attack on Titan sẽ xuất hiện trước khoảng một tuần vào ngày 12.1 cho Vanguard và ngày 13.1 cho Warzone.