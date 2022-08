Vay ngân hàng mua bất động sản có khó?

Qua làm việc với nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hầu hết đều khẳng định “Không có chủ trương “siết” tín dụng bất động sản như dư luận đang bàn tán. Việc vay ngân hàng để mua bất động sản trong thời điểm hiện nay khó hay dễ là tùy thuộc vào sự hoàn thiện và uy tín của sản phẩm”.

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn Thành phố Dĩ An tiết lộ, mặc dù không chủ trương “siết” tín dụng bất động sản nhưng trong bối cảnh hiện nay buộc lòng các ngân hàng phải rà soát lại tất cả dự án bất động sản để có chính sách vay phù hợp, ít rủi ro nhất. Cụ thể, phía ngân hàng sẽ phải xem xét kỹ giá trị tài sản, đánh giá độ an toàn của dự án và uy tín của chủ đầu tư trên thị trường để quyết định “siết” hay “không siết” tín dụng vay.

“Đối với các dự án bất động sản triển khai còn dở dang, chưa đủ điều kiện bán ra thị trường trong thời gian ngắn thì phía ngân hàng cương quyết từ chối cho vay. Còn dự án nào có khả năng hoàn thành nhanh hoặc đã hoàn thành, đủ điều kiện bán ra thị trường thì phía ngân hàng vẫn sẵn sàng hỗ trợ vay với định mức tối đa như trước đây” - Giám đốc chi nhánh ngân hàng này thông tin thêm.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phòng tín dụng của một ngân hàng cho biết, mặc dù chủ trương của hầu hết các ngân hàng hiện nay là vậy, tuy nhiên khách hàng mua nhà của nhiều dự án bất động sản đủ điều kiện vay hiện phần lớn cũng chỉ dừng ở giai đoạn hoàn tất hồ sơ vay. Còn thời gian giải ngân thì chưa thể xác định được do ngân hàng đã hết “room” cho vay bất động sản.

Thắc mắc vì sao các khách hàng mua nhà phố ở Dự án nhà phố thương mại An Phát Residence (mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, TP.Dĩ An - Bình Dương) do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Địa ốc An Phát làm chủ đầu tư hiện vẫn đang được các ngân hàng hỗ trợ cho vay, thậm chí còn hưởng được nhiều chính sách ưu đãi? Đại diện Ngân hàng TMCP OCB cho biết, hiện chỉ những dự án đã hoàn thiện từ xây dựng đến các thủ tục pháp lý và chủ đầu tư có hợp tác, liên kết với ngân hàng như Dự án nhà phố thương mại An Phát Residence mới được ưu tiên giải ngân nhanh. Còn lại, khách hàng mua nhà ở các dự án mà chủ đầu tư không có liên kết trực tiếp với ngân hàng thì dù dự án có hoàn thiện, hồ sơ vay của khách hàng vẫn phải chờ. Và chờ đến bao giờ thì cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa một tổ chức tài chính nào có thể khẳng định được.





Trong quá trình tìm hiểu lý do vì sao khách hàng ở Dự án nhà phố thương mại An Phát Residence được nhiều tổ chức tín dụng “ưu ái” đến vậy. Được biết, hiện có hai đơn vị tín dụng giàu tiềm lực, lãi suất ổn định là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV và Ngân hàng TM CP Phương Đông - OCB đang liên kết với chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Địa ốc An Phát hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua nhà phố An Phát Residence.

Trong đó, Ngân hàng TMCP BIDV hỗ trợ vay tối đa đến 70% giá trị căn nhà, thời gian vay được kéo dài đến 20 năm. Còn Ngân hàng TM CP OCB cho vay với thời hạn lên đến 30 năm và mức vay tối đa là 80% giá trị tài sản.

Theo đại diện đơn vị phân phối độc quyền nhà phố thương mại An Phát Residence - Công ty CP Đầu tư Land Vạn Phú, ngoài chính sách hỗ trợ tài chính “đặc cách” dành riêng cho khách hàng của Dự án nhà phố thương mại An Phát Residence của 2 tổ chức tín dụng trên, đơn vị phân phối dự án cũng đang áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt nhằm tạo điều kiện tối đa để tất cả các đối tượng khách hàng, nhà đầu tư đều có cơ hội sở hữu nhà phố đẳng cấp tại An Phát Residence.