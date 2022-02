VCT 2022: Lộ diện 2 đội đầu tiên giành vé vào vòng chung kết

Ngày thi đấu cuối cùng đã chính thức “chốt sổ” tuần đầu tiên vòng bảng VCT 2022 – Vietnam Stage 1 Challengers. Ở vị trí nhất bảng A, BIG BAAM đã là cái tên đầu tiên ghi tên mình vào vòng chung kết. Kết quả ngày thi đấu này cũng sẽ quyết định 2 đội tuyển bị loại, cũng như vị trí thứ kế tiếp vào vòng trong.

SpaceWalker, The Mad Man bị loại

Được đánh giá không cao về mặt lineup cũng như kinh nghiệm trong các giải đấu lớn, SpaceWalkers tuy đã có một trận khai mạc tương đối khả quan, khi chỉ thất thủ trước The Meat với tỷ số 2 - 1 sau 3 map thi đấu. Trong khi đó, Team Joy ở cùng chiến tuyến lại chịu khuất phục trước BIG BAAM 2 trận gần như trắng, 13 - 0 và 13 - 1.

Để tiếp tục ở lại, họ phải cạnh tranh trực tiếp với Team Joy, đội đang đứng dưới họ về hiệu số thắng - thua. Tuy nhiên, dù đã rất nỗ lực, có một chiến thắng trong cặp B.O.3, SpaceWalkers vẫn thể hiện những bước lùi đáng quên tại Map 3. Thất bại trước Team Joy với tỷ số 13 - 5, SpaceWalkers chính thức dừng chân tại VCT 2022.

Bảng B được đánh giá cân bằng hơn về trình độ, với sự góp mặt của 4 cái tên: Team OK, The Mad Man, Cerberus Esports và Take It Easy. Dù đã rất cố gắng, cả Take It Easy và Team Mad Man sẽ phải cạnh tranh slot duy nhất tại nhánh thua, đội còn lại chính thức bị loại.

Trải qua 2 map đấu căng thẳng, cả 2 giằng co nhau từng chút một không hề khoan nhượng. Thế nhưng, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm qua từng map đấu, Take It Easy đã cho thấy họ xứng đáng được ở lại, trực tiếp loại The Mad Man khỏi VCT 2022 lần này.

Riêng đối với The Mad Man, VCT 2022 dù đã kết thúc với họ, nhưng bản thân các thành viên đều ghi dấu ấn của mình tại giải đấu. Cuộc đối đầu căng thẳng với OK đã đem đến vô vàn cảm xúc cho người xem. Phải đến map đấu thứ 3, mọi thứ mới được định đoạt, với chiến thắng cách biệt dành cho đội tuyển vượt trội hơn.

OK, BIG BAAM vào vòng chung kết

Cả OK và BIG BAAM bước vào giải đấu với tham vọng rất lớn - ngôi vô địch. Tuy nhiên, gần như không gì có thể ngăn cản BIG BAAM trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng chung kết. Lần lượt “dọn dẹp” 2 chướng ngại là Team Joy và The Meap với chiến thắng thuyết phục 2 - 0, BIG BAAM khẳng định mình đang là ứng cử viên vô cùng đáng gờm.





Trong khi đó, OK ở trong một bảng đấu rất khó khăn với những đối thủ nặng ký, ngang tài ngang sức. Dù thế, họ vẫn có chiến thắng thuyết phục 2 - 1 trước The Mad Man, qua đó trực tiếp tranh slot thứ 2 vào vòng chung kết với Cerberus Esports.

Cả 2 đã cống hiến cho tuần thi đấu đầu tiên một trận đấu rất hay. Không may thất bại tại map đầu tiên tại Haven với tỷ số 6 -13 , OK có ngay chiến thắng sau đó tại map đối đầu Breeze. Cả 2 bước vào map đấu thứ 3 - Bind đầy căng thẳng.

Bằng một ngày cực tỏa sáng của gin, OK giành chiến thắng thuyết phục với tổng tỷ số 13 - 7. Qua đó, đội tuyển này trở thành cái tên thứ 2 bước vào vòng chung kết VCT 2022. Đối với Cerberus, họ sẽ rớt xuống nhánh thua và tranh suất tại vòng đấu play-off.

Kết thúc tuần thi đấu đầu tiên đầy cảm xúc , VCT 2022 đang chứng minh rằng đây là giải đấu hàng đầu tại Việt Nam, khi quy tụ 16 đội tuyển hàng đầu trong nước tham gia tranh tài. Các đội đều cống hiến những highlights vô cùng mãn nhãn, với các tay súng chất lượng

Tuần thi đấu thứ 2 sẽ khởi động từ 18/02 - 20/02, với 2 bảng đấu C và D. Trước màn thể hiện phong độ tuyệt vời của Big Baam và OK, các ứng cử viên còn lại của giải đấu VCT 2022 – Vietnam Stage 1 Challengers chắc chắn sẽ không chịu lép vế.