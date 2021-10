'Venom 2' lập kỷ lục doanh thu phòng vé thời đại dịch với hơn 90 triệu USD

Phần tiếp theo Venom đến từ Sony Pictures, tách biệt với Vũ trụ điện ảnh Marvel của Disney. Hãng Disney gần đây đã phát hành Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Black Widow - hai bộ phim có doanh thu cao nhất của năm tại phòng vé ở Mỹ. Nếu tính ba ngày đầu tiên ra rạp thì Venom: Let There be Carnage (tựa Việt: Venom: Đối mặt tử thù) nằm trong nhóm những bộ phim kiếm được nhiều tiền nhất năm 2021. Venom 2 chỉ chiếu ở rạp thay vì phát hành kết hợp trực tuyến.

“Chúng tôi cũng rất vui vì sự kiên nhẫn và nhờ sự độc quyền khi phim ra rạp nên được đền đáp bằng những kết quả kỷ lục”, Chủ tịch Sony Tom Rothman cho biết trong một tuyên bố trước báo giới. Phần tiếp theo của siêu ác nhân, với sự tham gia của Tom Hardy trong vai nhà báo điều tra Eddie Brock và là vật chủ của một sinh vật ngoài hành tinh Venom, kẻ ban cho anh siêu năng lực, đã vượt qua doanh thu “khủng” thời đại dịch của Black Widow vào tháng 7 với 80 triệu USD tại các rạp chiếu trong tuần đầu tiên. Black Widow đã kiếm được thêm 60 triệu USD trên Disney+ nhờ phát hành trực tuyến cùng ngày với buổi ra mắt rạp.

David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research, cho biết: “Khán giả trẻ tuổi ít bị cản trở bởi đại dịch hơn so với những người xem phim gia đình và lớn tuổi, điều này mang lại thuận lợi cho các phim siêu anh hùng, hành động và kinh dị. Đối với những bộ phim này, việc phát độc quyền trên màn bạc rõ ràng là một lợi thế”.

Doanh thu bán vé tuần đầu tiên của Venom: Let There be Carnage do Andy Serkis đạo diễn, tính từ hôm ra rạp ở Bắc Mỹ là 1.10. thậm chí còn ấn tượng hơn “người tiền nhiệm” Venom năm 2018. Cuộc phiêu lưu đầu tiên của Tom Hardy đã thu về 80 triệu USD trong tuần đầu nhưng đó là thời điểm nhiều năm trước cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Bất chấp những đánh giá, phê bình, Venom trở thành bom tấn phòng vé, thu về 213 triệu USD ở Bắc Mỹ và 856 triệu USD trên toàn cầu. Venom đặc biệt bội thu ở Trung Quốc, nơi bộ phim năm 2018 đạt doanh thu 269 triệu USD.

Phần tiếp theo Venom: Let There be Carnage vẫn chưa có ngày phát hành tại Trung Quốc, một thị trường sẽ rất quan trọng đối với sự thành công của bộ phim. Mặc dù dự kiến ​​sẽ ra rạp ở xứ Trung nhưng quốc gia này từng từ chối Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và một số bom tấn khác của Hollywood.





Venom: Let There be Carnage không phải là bộ phim mới duy nhất mang lại sức sống cho phòng vé. Phim phiêu lưu hoạt hình The Addams Family 2 của MGM thu về 18 triệu USD tốt hơn mong đợi từ 4.207 rạp ở Mỹ.

Trong khi đó, bộ phim The Many Saints of Newark của Warner Bros., phần tiền truyện của The Sopranos, thất bại trong lần đầu ra mắt, thu về chỉ 5 triệu USD từ 3.181 rạp chiếu. Giống như toàn bộ dự án năm 2021 của hãng Warner Bros., bộ phim khởi chiếu đồng thời trên HBO Max.

Tại phòng vé Bắc Mỹ, ngoài kỷ lục của Venom: Let There be Carnage thì Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tiếp tục đạt 6 triệu USD trong tuần thứ 5 công chiếu, nâng tổng doanh thu lên 206 triệu USD. Đây là bộ phim đầu tiên và duy nhất cho đến nay trong thời đại dịch đạt doanh thu hơn 200 triệu USD ở Mỹ và Canada. Bộ phim siêu anh hùng đình đám này đạt danh thu phòng vé đến 386 triệu USD trên toàn cầu. Tuy có ít hơn so với một bộ phim Marvel kiếm được trong thời chưa có đại dịch Covid-19 nhưng kết quả này rõ ràng là tín hiệu vui ở thời điểm mà lượng người xem chưa đạt đến mức như trước đại dịch.