VFF có nguy cơ bị phạt nặng nếu sân Mỹ Đình lại xảy ra pháo sáng

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và đội Thái Lan sẽ diễn ra trên Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 ngày 13.1. Cho đến lúc này, các phương án an ninh đã sẵn sàng nhằm đảm bảo cho trận đấu được an toàn tuyệt đối.

Ý thức được đây là trận đấu rất quan trọng của giải, Ban tổ chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nâng cao cấp độ an ninh. Bộ Công an, Công an Hà Nội, công an trên địa bàn và các lực lượng an ninh đã có những cuộc họp với VFF để triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn.

Lực lượng cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ cho trận chung kết lượt đi còn đông hơn so với trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Indonesia (ngày 9.1). Các phương án phòng chống bạo động, vỡ sân, kiểm soát pháo sáng, vé lậu, vé giả... đều đã được lên kịch bản chi tiết, để ban tổ chức sẵn sàng ứng phó. Đặc biệt, khâu an ninh sẽ kiểm soát kỹ hơn để tránh pháo sáng lọt vào sân. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng được bố trí dày hơn để xử trí kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình đã xảy ra pháo sáng và nếu điều này tái diễn, VFF có nguy cơ bị phạt rất nặng.





Bên cạnh đó, việc di chuyển và tập luyện của tuyển Thái Lan tại Hà Nội cũng sẽ được Ban tổ chức trận đấu đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Khán giả Thái Lan dự kiến sẽ có mặt rất đông để cổ vũ cho đội nhà nên ban tổ chức sẽ bố trí cho họ ngồi riêng ở khu vực khán đài C.

Trong hôm nay (12.1), VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ tiến hành kiểm tra lần cuối sân Mỹ Đình, trước khi diễn ra trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và đội Thái Lan.

Tối 11.1, đội Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội và di chuyển về khách sạn gần sân Mỹ Đình để nghỉ ngơi. Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều sẽ có buổi tập chính thức để làm quen sân Mỹ Đình vào chiều tối nay (12.1).