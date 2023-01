Vì sao 2 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt?

Tối 5.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân (quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam); Phạm Đức Ngọc (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) về hành vi “nhận hối lộ”.

Theo đó, các quyết định trên được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo đó, bị can Quân và bị can Ngọc bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều nay 5.1, mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các TTĐK, lực lượng công an xuất hiện ở Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ trên đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) để khám xét.

Đến 17 giờ cùng ngày, việc khám xét kết thúc. Cơ quan công an thu giữ được nhiều thùng tài liệu liên quan vụ án.





Liên quan sai phạm tại các TTĐK, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 43 bị can về các tội “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “giả mạo trong công tác”.

Đồng thời công an đã khám xét 12 TTĐK ở TP.HCM và một số tỉnh, thành gồm: TTĐK 62 - 03D (Long An), TTĐK 71 - 02D (Bến Tre), TTĐK 83 - 02D (Sóc Trăng), TTĐK 66-02D (Đồng Tháp), TTĐK 63 - 03D (Tiền Giang); và các TTĐK ở TP.HCM: TTĐK 50 - 15D (TP.Thủ Đức), TTĐK 50 - 07V (Q.Bình Tân), TTĐK 50 - 10D (H.Củ Chi), TTĐK 50 - 17D (H.Nhà Bè)...

Nội dung vụ án thể hiện, quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an TP.HCM đã phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải...), nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.