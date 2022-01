Vì sao bà 'trùm' buôn lậu Mười Tường tồn tại cả chục năm ?

Buôn lậu vàng

Năm 2020, có thời điểm giá vàng giữa Việt Nam và Campuchia chênh lệch lớn. Do đó, tội phạm buôn lậu bất chấp thủ đoạn tuồn vàng từ bên ngoài vào nước ta để thu lợi bất chính. Nắm bắt được tình hình, Công an tỉnh An Giang cho trinh sát bám biên giới để đấu tranh, bắt giữ loại tội phạm này.

Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, trưa 30.10.2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng Công an tỉnh phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ bắt giữ Trần Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999, trị giá hơn 71 tỉ đồng, từ Campuchia về khu vực ấp Vĩnh Chánh 1 (P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc, An Giang). Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hải cùng 6 bị can khác để điều tra về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang) là kẻ cầm đầu, đứng đằng sau điều hành vụ buôn lậu vàng này nên đã khởi tố bị can đối Mười Tường để điều tra. Tuy nhiên, tại thời điểm bị khởi tố, Mười Tường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8.11.2020, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Mười Tường và một số bị can khác có liên quan.

Đến ngày 6.7.2021, lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ được Mười Tường. Khi nghe tin Mười Tường bị bắt, nhiều đàn em có liên quan đã ra đầu thú. Sau đó, qua khám xét 16 cơ sở nhà ở, khách sạn…, Công an tỉnh An Giang thu giữ thêm 36 kg vàng 9999, hơn 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỉ đồng và nhiều chứng cứ khác có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng.

Trùm buôn lậu dưới lớp vỏ doanh nhân thành đạt

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Mười Tường được xem là bà trùm buôn lậu chuyên tổ chức đường dây buôn lậu ở nhiều tỉnh miền Tây và khu vực TP.HCM.

Theo hồ sơ, khoảng năm 2003, Mười Tường điều hành đường dây cả trăm người chuyên vận chuyển hàng lậu, trong đó chủ yếu là điện thoại di động. Năm 2005, Mười Tường bị Công an TP.HCM bắt và tuyên phạt 6 năm tù về tội buôn lậu. Sau khi mãn hạn tù, Mười Tường về An Giang tiếp tục thu nạp “đàn em” để hoạt động buôn lậu và nhanh chóng thao túng địa bàn tuyến biên giới An Giang, thao túng thị trường. Gần đây, nhiều người thấy Mười Tường giàu lên nhanh chóng với rất nhiều nhà, đất, khách sạn mặt tiền ở H.An Phú và TP.Châu Đốc.





Từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, cơ sở kinh doanh và cho người thân, người làm thuê đứng tên. Ngoài ra, nhiều người thấy Mười Tường hay đi làm từ thiện, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đó là hoạt động nhằm che giấu hành vi phạm pháp; đồng thời việc thành lập các công ty, cơ sở kinh doanh của Mười Tường cũng chỉ nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Theo kết quả điều tra của công an, để đối phó với cơ quan chức năng, Mười Tường đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu nhiều người thân, người làm thuê lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và chỉ đạo cho đồng bọn sử dụng các tài khoản này để thu tiền bán đường của hàng chục đầu mối tại các tỉnh, thành: Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ với tổng số tiền khoảng 4.105 tỉ đồng.

Đến nay, qua mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 51 kg vàng, Công an tỉnh An Giang đã bóc trần nhiều hành vi phạm tội của “doanh nhân” Mười Tường, khiến nhiều người vẫn chưa hết ngỡ ngàng về các hành vi phạm tội của bà trùm buôn lậu này. Tính đến cuối năm 2021, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) các tội danh: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu; vận chuyển trái phép tiền qua biên giới và rửa tiền..

Không có vùng cấm Trả lời Thanh Niên, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, qua trinh sát, quản lý địa bàn thì lực lượng công an nhận thấy nổi lên một số đầu nậu, trong đó có Mười Tường. Mười Tường là đối tượng có quan hệ rộng trong xã hội, thủ đoạn thực hiện hành vi buôn lậu quy mô ở tuyến biên giới và hầu như muốn thao túng thị trường, thao túng địa bàn biên giới; ngụy trang, núp bóng doanh nhân thực hiện hoạt động an sinh xã hội để phạm tội nên Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án đấu tranh. “Quan điểm của Công an tỉnh An Giang là cương quyết điều tra đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó và vụ án này không có vùng cấm. Chúng tôi sẽ xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Qua triệt phá thì tình hình buôn lậu đã lắng dịu, tác động đến các đầu nậu buôn lậu khác có dấu hiệu chựng lại, không dám hoạt động buôn lậu nữa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ điều tra xác định rõ các tội danh của tất cả các đối tượng trong chuyên án”, đại tá Nơi nói.

(còn tiếp)