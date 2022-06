Vì sao ‘Bão ngầm’ không thể phát sóng đúng số tập dự kiến?

Bão ngầm sắp kết thúc với những diễn biến nghẹt thở về hành trình phá án của lực lượng trinh sát công an tỉnh Hưng Hòa. Ở hai tập cuối cùng của phim, chuyện đánh vào sào huyệt, đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Quách Đại Đức đã “ngã ngũ”. Sự hi sinh, mất mát là hiển nhiên khi đại tá Trần Trọng Hà đã hi sinh anh dũng trong “trận chiến cuối cùng”, Hải Triều bị thương nặng. Nên nội dung ở hai tập cuối sẽ là câu chuyện “trở về” của thiếu úy Vũ Hạ Lam. Một nữ trinh sát đã chọn lối rẽ sai lầm trong quá trình làm nhiệm vụ. Và cô có cơ hội quay đầu không, có hoàn thành nốt nhiệm vụ sau cùng để sự “trở về” của mình không đến nỗi bi kịch…

Đạo diễn Đinh Thái Thụy tiết lộ lý do Bão ngầm không thể phát sóng đúng số tập như dự kiến: “Sau nhiều lần cắt sửa bổ sung. Tính ra đến nay phim đã phải cắt bỏ gần 600 phút nội dung so với bản dựng ban đầu gửi duyệt. Thường thì một bộ phim đưa vào sản xuất sẽ được duyệt kỹ một lần từ khâu kịch bản và bản duyệt phim thành phẩm đầu tiên. Đây là phim đầu tiên tôi làm gặp trường hợp vừa chiếu vừa chỉnh sửa bổ sung theo những phản ứng trái chiều của khán giả. Khi phim chiếu đến tập 62, tôi vẫn phải cùng ekip hậu kỳ ngồi cắt bỏ thêm 3 tập, rút từ 75 xuống 72. Phim đã gọt nhiều về mảng tội phạm, những tiêu cực nội bộ, chuyện tình cảm tay ba và một phần đời sống hậu phương, để tập trung vào việc phá án ma túy. Có lẽ do đây là bộ phim khai thác đề tài nhạy cảm, việc kiểm duyệt cũng trở nên khắt khe và vất vả hơn cho tất cả các bên. Đây sẽ là kinh nghiệm sâu sắc nếu tôi làm tiếp một dự án tương tự trong tương lai.





Phim Bão ngầm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tiến sĩ Đào Trung Hiếu đã chiếm sóng rating phim “giờ vàng” từ khi khởi chiếu với sự tham gia của một lực lượng diễn viên hùng hậu cả 3 miền Nam - Trung - Bắc và cả sự hỗ trợ của lực lượng công an nhân dân nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Và câu chuyện phá án ma túy của người lính trinh sát trong thời bình vẫn còn đó những “cơn bão” đầy ám ảnh và bi hùng.