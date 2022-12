Nguyên do ‘Cậu út nhà tài phiệt’ là phim truyền hình Hàn đáng xem nhất hiện nay

Sau sự thành công vượt mong đợi của Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt (biên kịch Kim Tae Hee, đạo diễn Jung Dae Yoon) là tác phẩm truyền hình mới đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Song Joong Ki trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh lịch chiếu đặc biệt (3 tập mỗi tuần), Cậu út nhà tài phiệt còn bứt phá rating và đứng đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất hiện nay.

Sự tham gia của nam tài tử họ Song

Trong phim mới Cậu út nhà tài phiệt, Song Joong Ki thủ vai chính - Yoon Hyun Woo, thư ký của một gia đình tập đoàn Soonyang giàu có và thành đạt. Anh bị giết hại bởi một nhân viên mới trong công ty và được tái sinh thành Jin Do Joon - cháu trai út của gia đình. Anh nhớ lại mọi chuyện từ kiếp trước và theo đuổi mục tiêu giành lấy Soonyang để trả mối thù năm xưa.

Có thể nói, thực lực chọn kịch bản và diễn xuất của Song Joong Ki ngày càng được chứng minh khi ngày càng có nhiều bộ phim anh tham gia phá kỷ lục rating của các đài cáp. Với Cậu út nhà tài phiệt, khán giả mến mộ Song Joong Ki cũng không xa lạ gì khi anh tiếp tục tỏa sáng trong vai Jin Do Joon - một vai diễn đòi hỏi sự tập trung cao trong diễn xuất.

Lần trở lại của nữ chính Shin Hyun Been

Dù có nhiều ý kiến trái chiều về vai nữ chính của Shin Hyun Been trong phim mới, nhưng ai nấy cũng phải thừa nhận rằng, diễn xuất của Shin Hyun Been cũng là một trong những yếu tố đáng mong chờ của bộ phim. Bởi trước đó, dù không cầm trịch vai chính nhưng thực lực của nữ diễn viên họ Shin đã được khẳng định qua series đình đám Những bác sĩ tài hoa (Hospital Playlist).

Trong Cậu út nhà tài phiệt, Shin Hyun Been thủ vai nữ chính Seo Min Young, một công tố viên của Cục Điều tra Chống Tham nhũng. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có và làm việc chăm chỉ để đấu tranh cho công lý. Dù là hậu bối và còn hơi “lép vế” so với Song Joong Ki, tuy nhiên Shin Huyn Been vẫn làm tròn vai Seo Min Young - một cô nàng lôi cuốn và đặc biệt.





Dàn diễn viên phụ chất lượng không kém

Dàn diễn viên phụ và loạt cameo trong phim mới cũng là lý do khiến Cậu út nhà tài phiệt thu hút khán giả. Bộ phim có sự góp mặt của Lee Sung Min, Jin Young, Park Ji Hyun, Kim Nam Hee, đặc biệt nhất là Tiffany (SNSD) là những diễn viên mà người xem hoàn toàn có thể tin tưởng về năng lực diễn xuất.

Bên cạnh đó, đặc biệt có thể kể đến Kim Kang Hoon - cậu bé đóng vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật Jin Do Joon (Song Joong Ki). Dù đòi hỏi diễn xuất và diễn biến nội tâm phức tạp nhưng Kang Hoon đã gây ấn tượng với không ít người xem bằng lối diễn xuất chân thực.

Cậu út nhà tài phiệt đi theo mô-típ chính là tái sinh và trả thù - một mô-típ không quá mới lạ của phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, càng về những tập cuối không ai có thể lường trước được những khúc ngoặt mà nhân vật do Song Joong Ki thủ vai sẽ phải đối mặt. Những cú twist không dự báo trước khiến bộ phim ngày càng hấp dẫn.