Vì sao ‘Doctor Strange 2’ có thể không được phát hành tại Trung Quốc?

Với kịch bản của Michael Waldron và Jade Barlett, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn) do Sam Raimi đạo diễn cùng diễn xuất của Benedict Cumberbatch (vai bác sĩ Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), Benedict Wong (Wong), Rachel McAdams (Christine Palmer), Xochitl Gomez (America Chavez)… Phim đưa ra góc nhìn sâu hơn về đa vũ trụ đang phát triển không ngừng của Marvel.

Sau Spider-Man: No Way Home phá kỷ lục doanh thu toàn cầu năm ngoái với 1,9 tỉ USD, phần tiếp theo của Doctor Strange năm 2016 dễ dàng trở thành một trong những bộ phim được mong đợi nhất năm 2022.

Doctor Strange 2 thừa nhận Chavez là một nhân vật LGBTQ +, điều này khiến phim bị cấm ở Ai Cập, Ả Rập Xê-Út, Kuwait, Qatar. Giờ đây, phim có thể không được phát hành ở Trung Quốc.

Theo Deadline, Doctor Strange 2 được đệ trình lên cơ quan kiểm duyệt điện ảnh Trung Quốc xem xét và vẫn chưa được chấp thuận phát hành. Trung Quốc không cho phép chiếu bộ phim này do có cảnh không phù hợp.





Trong khi công ty mẹ của Marvel Studios – Disney - luôn cố gắng để các bộ phim của hãng được chiếu rạp trên toàn thế giới thì một số phim không thể chiếu ở một vài quốc gia, vùng lãnh thổ do vướng các vấn đề kiểm duyệt.

Trung Quốc đã giảm số lượng phim Hollywood ra rạp kể từ năm ngoái và không phát hành bất kỳ bộ phim Marvel nào vào năm 2021. Black Widow, Shang-Chi and the Ten Rings, Eternals, Venom: Let There Be Carnage và Spider-Man: No Way Home đều bị bộ phận kiểm duyệt phim ngăn chặn vì nhiều lý do.

Không thể phủ nhận rằng thị trường Trung Quốc là rất lớn và giúp mang lại lợi nhuận cao từ doanh thu phòng vé nhưng những bom tấn như Spider-Man: No Way Home đã chứng minh MCU có thể thu về số lợi nhuận cực lớn mà không cần ra rạp ở đó. Mặt khác Doctor Strange 2 thu về hơn 42 triệu USD tiền bán vé trước, do đó bất kể các lệnh cấm liên quan đến kiểm duyệt, Doctor Strange 2 sẽ khởi động mùa phim hè đầy khởi sắc. Phim ra rạp toàn cầu và tại Việt Nam từ ngày 4.5.