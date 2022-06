Vì sao gửi tiết kiệm online ngày càng được nhiều người lựa chọn?

Tiết kiệm online ngày càng trở thành xu hướng

Theo số liệu khảo sát của Visa, việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng số đang nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người tiêu dùng Việt Nam với 77% trong số đó biết đến ngân hàng số và có tới 31% người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ này. Động lực thúc đẩy việc áp dụng các hình thức này xuất phát từ sự tiện lợi, người tiêu dùng có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào mà không cần phải đến ngân hàng.

Bên cạnh việc mở tài khoản trực tuyến và trải nghiệm các dịch vụ tiện ích trên ứng dụng ngân hàng, dịch vụ gửi tiết kiệm online đang ngày càng thu hút người tiêu dùng. “Với rất nhiều lợi thế, chắc chắn gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng phổ biến, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo đó, người dùng nên bắt đầu với thói quen giao dịch tài chính này vì tính linh hoạt, chủ động mà vẫn bảo đảm mức sinh lời tối đa”, một chuyên gia tài chính khuyến nghị.

Thời gian qua, không ít người gửi tiền e ngại khi cho rằng thực hiện giao dịch qua ứng dụng công nghệ nhiều rủi ro hơn cách gửi tiền truyền thống. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi thao tác online đều được thực hiện minh bạch trên hệ thống của ngân hàng mà không có sự can thiệp của nhân viên, do vậy tính bảo mật và độ an toàn tương đối cao. Đặc biệt, khi thực hiện, hệ thống ngân hàng sẽ yêu cầu các thao tác cụ thể cùng loạt các phương thức xác minh như OTP, xác minh qua SMS điện thoại, email hay face ID,…

Gửi tiết kiệm online - nhận lãi suất đến 7%/năm

Sau nhiều phen lên, xuống cùng chứng khoán và bất động sản, chị Dương Mỹ Linh (32 tuổi, Hà Nội) lựa chọn việc gửi tiết kiệm online tại ngân hàng MSB và cho rằng đây là giải pháp an toàn nhất giúp cho cá nhân chị vừa gửi tiết kiệm, vừa được nhận mức lãi suất tốt nhất khi chỉ với kỳ hạn 15 tháng, chị nhận được mức lãi suất lên tới 7%/năm.

Chia sẻ về sự lựa chọn của mình, chị Linh cho hay: “Nhờ có bạn bè giới thiệu, tôi đã biết đến sản phẩm gửi tiết kiệm online trên ứng dụng MSB mBank. Ngay từ lần đầu trải nghiệm, tôi rất hài lòng khi tiền của mình được “cất giữ” an toàn. Không những thuận tiện, thao tác đơn giản mà còn được hưởng lãi suất cao hơn tại quầy”.





Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ MSB cho biết, nhằm khuyến khích khách hàng thường xuyên giao dịch online, hình thành thói quen và tâm lý an tâm khi gửi tiết kiệm trực tuyến, MSB đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng chưa có tiền gửi tại MSB từ ngày 16.3.2022.

Chỉ với vài thao tác, khách hàng dễ dàng gửi tiết kiệm online với ưu đãi cộng thêm tới 0,8% lãi suất so với gửi tại quầy đối với kỳ hạn 6 tháng. Với giao dịch gửi tiết kiệm online tối thiểu từ 1 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay lãi suất 7%/năm với kỳ hạn 15 tháng và 6,8% với kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Điểm hấp dẫn khác của sản phẩm gửi tiết kiệm online tại MSB là khách hàng không chỉ nhận được mức lãi suất cạnh tranh, dễ dàng tra cứu thông tin sổ tiết kiệm mà còn có thể mở thấu chi từ sổ tiết kiệm online với lãi vay 0,62%/tháng, giúp chủ động nhu cầu tài chính của mình.

“Tối ưu hóa lợi ích và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng luôn là mục tiêu MSB hướng tới. Cùng với các sản phẩm, dịch vụ thuận ích khác, chương trình ưu đãi lãi suất đặc biệt chính là minh chứng rõ nét cho mục tiêu trên và cam kết đồng hành bền vững cùng khách hàng của MSB”, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khẳng định.

