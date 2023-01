Vì sao Hội đồng Anh tạm hoãn thi IELTS trên máy tính 3 ngày?

Mạng xã hội những ngày qua xôn xao thông tin Hội đồng Anh đột ngột gửi thông báo hoãn thi đến các thí sinh có lịch thi IELTS trên máy tính vào ngày 10.1. Theo một nguồn tin của PV Thanh Niên, ước tính có khoảng 70 thí sinh bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thanh Niên, Hội đồng Anh cho biết đã dừng thi IELTS trên máy tính từ ngày 10-12.1. Đây là khoảng thời gian bảo trì hệ thống thi IELTS định kỳ, không phải do lỗi kỹ thuật như một số thông tin trên mạng.

"Các buổi thi trên máy tính từ ngày 13.1 trở đi vẫn diễn ra bình thường. Tất cả các ngày thi IELTS trên giấy của Hội đồng Anh cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục được tổ chức như kế hoạch", Hội đồng Anh cho biết.





Sau khi nhận được thông tin về lịch bảo trì hệ thống, Hội đồng Anh đã liên hệ trực tiếp với các thí sinh của 3 ngày thi để thông báo. "Toàn bộ thí sinh đã được đổi lịch thi miễn phí sang các ngày thi khác trong tháng 1", Hội đồng Anh nêu phương án giải quyết, đồng thời cho biết lịch thi trên máy tính được mở vào tất cả ngày trong tuần và kết quả sẽ có sau 3-5 ngày.

Trước đây vào 9.11.2022, Hội đồng Anh từng đột ngột thông báo hoãn 2 kỳ thi chứng chỉ quốc tế là IELTS và Aptis tại Việt Nam nhằm tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT tại Thông tư số 11 do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 26.7.2022. Kỳ thi Aptis sau đó đã được cấp phép trở lại vào ngày 11.11, còn IELTS là 18.11.

Hội đồng Anh cùng các đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS hiện sử dụng hệ thống Connect Plus để thí sinh làm bài thi trên máy. Do vậy, cần bảo trì thường xuyên để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, mang đến trải nghiệm thi trên máy an toàn và thuận lợi cho thí sinh.