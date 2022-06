Vì sao ‘Shooting Stars’ của Lee Sung Kyung tưởng 'bom tấn' lại hóa 'bom xịt'?

Với sự quy tụ dàn diễn viên chính gồm những cái tên đình đám như tiên nữ cử tạ Lee Sung Kyung, cậu út Penhouse Lee Yong Dae…, Shooting Stars từng được cả khán giả và giới chuyên môn kỳ vọng sẽ phá đảo nhiều kỷ lục mới của phim truyền hình xứ sở kim chi. Nhưng, dù đã đi được hơn nửa chặng đường, bộ phim vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá khi mức rating mỗi tập chỉ đạt ở mức 1,3 - 1,4% (theo Nielsen) - con số thấp kỷ lục trong sự nghiệp tham gia diễn xuất của nàng mẫu lấn sân nghiệp diễn Lee Sung Kyung.

Shooting Stars là một bộ phim do nhà đài TvN sản xuất xoay quanh những câu chuyện về mối quan hệ giữa người làm truyền thông và nghệ sĩ trong giới giải trí. Lee Sung Kyung vào vai Oh Han Byul - trưởng nhóm PR tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc Starforce. Công việc hằng ngày của cô là quản lý truyền thông cho các nghệ sĩ trực thuộc công ty bao gồm Go Tae Sung (Lee Yong Dae) - một nam diễn viên đình đám. Oh Han Byul và Go Tae Sung giữ mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp thân thiết đã lâu, câu chuyện bắt đầu khi cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương với đối phương, quyết định hẹn hò. Dĩ nhiên, chuyện tình yêu của người nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng, cặp đôi hết lần này đến lần khác rơi vào những tình huống khó xử.

Nội dung không còn mới mẻ

Thất bại trong bộ phim lần này xuất phát nhiều nhất là từ nội dung phim. Hiện nay, giới giải trí, đặc biệt là đời tư của nghệ sĩ đã phơi bày rõ “mồn một” trên các phương tiện truyền thông đại chúng nên không còn quá khó khăn để khán giả có thể tìm hiểu. Câu chuyện làm việc và cuộc sống của nghệ sĩ thực tế cũng đã được chia sẻ tràn lan trên các mặt báo, trên mạng xã hội, vì vậy, người xem không còn thú vị khi tiếp nhận một câu chuyện “ảo” trên phim như Shooting Stars.

Bên cạnh đó, Shooting Stars còn muốn hướng mọi người quan tâm nhiều hơn về nghề truyền thông nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp giải trí ở Hàn Quốc và cả các nước khác (trong đó có Việt Nam) nghề này đã không còn xa lạ với khán giả. Người xem cho rằng, nói đúng hơn thì Shooting Stars không phải là một bộ phim dở nhưng là một bộ phim lỗi thời, giá như được ra đời sớm hơn thì hẳn đây cũng là một tác phẩm truyền hình đáng kỳ vọng.





Diễn xuất theo lối mòn của hai nhân vật chính

Lee Sung Kyung và Lee Yong Dae cầm trịch hai vai chính nhưng chỉ giúp bộ phim mãn nhãn hơn về phần nhìn, còn diễn xuất thì hứng chịu không ít gạch đá. Vốn dĩ nam diễn viên Lee Yong Dae đã không được đánh giá cao về diễn xuất ngay từ thời tham gia Penthouse và đến Shooting Stars cũng không khá hơn là bao, diễn xuất đơ cứng “một màu” từ phim cũ đến phim mới cũng khiến nam diễn viên hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực.

Về phần đàn chị Lee Sung Kyung không khá khẩm hơn Lee Yong Dae bao nhiêu. Dù là người mẫu lấn sân sang diễn xuất nhưng diễn xuất của Lee Sung Kyung từ trước đến nay luôn được người xem đánh giá cao. Tuy nhiên, với Shooting Stars thì diễn xuất của cô nàng lại tuột dốc không phanh khi nhiều phân đoạn vẫn phảng phất những nét diễn của tiên nữ cử tạ - một vai diễn “làm mưa làm gió” năm 2016 của nữ diễn viên. Sau một quãng thời gian dài gia nhập làng giải trí Hàn với những thành tích diễn xuất đáng nể, màn trở lại lần này với Shooting Stars của Lee Sung Kyung kém rực rỡ hơn xưa rất nhiều.

Dù đã thành công trong việc tái hiện lại những góc khuất của giới giải trí và truyền thông, song Shooting Stars vẫn không nhận được nhiều sự đón nhận từ khán giả. Dù vậy, nếu 30 chưa phải là tết thì ½ còn lại của Shooting Stars vẫn là hành trình đáng để hy vọng?