Vì sao Sony mua Bluepoint Games?

Bluepoint Games là nhà phát triển game đứng sau các tựa game đáng chú ý như Uncharted: The Nathan Drake Collection hay Shadow of the Colossus. Sở hữu nhà phát triển game này cho phép Sony đa dạng hóa hơn nữa các tựa game so với đối thủ của mình.

Nhiều game độc quyền

Bluepoint Games bắt đầu phát triển các tựa game Blast Factor dành riêng cho nền tảng của Sony trên PlayStation Network gần như ngay lập tức sau khi họ thành lập. Sau đó họ tiếp tục tung ra các tựa game kinh điển nổi bật như God of War, The Ico, Shadow of the Colossus, PlayStation All-Stars Battle Royale,…

Trong kỷ nguyên PS4, Bluepoint trở thành công cụ tạo nên thành công của Sony với nhiều tựa game nổi bật như Uncharted, Gravity Rush hay The Last Guardian.

Ngoài các game độc quyền cho nền tảng PlayStation, Bluepoint đã làm việc với các nhà xuất bản bên thứ ba nổi tiếng như Electronic Arts và Konami thông qua cổng Xbox 360 như Titanfall và Metal Gear Solid HD Collection tương ứng.

Ngành công nghiệp game hiểu rõ việc Sony mua lại Bluepoint sẽ đảm bảo cam kết của nhà phát triển game này đối với thương hiệu PlayStation và ngăn công ty ký hợp đồng hoặc mua lại bởi các đối thủ cạnh tranh nổi tiếng như Microsoft - những công ty tương tự chắc chắn đang tìm cách chuyển các trò chơi Xbox 360 và Xbox One sang thế hệ Xbox Series X/S.

Santa Monica Studio của Sony đã giúp Bluepoint trở nên phổ biến và thành công như ngày nay, với việc giúp một tay tạo ra tựa game Blast Factor. Ngay sau đó, Santa Monica đã tin tưởng Bluepoint để tạo ra các tựa game God of War đầu tiên cho PlayStation 3. Sony rõ ràng đã chú ý đến studio này khi thuê họ phát triển The Ico và Shadow of the Colossus Collection sau đó. Santa Monica quay trở lại chọn Bluepoint để phát triển PlayStation All-Stars Battle Royale giúp cải thiện hơn nữa mối quan hệ của nhà phát triển với thương hiệu PlayStation.

Việc Sony mua lại Bluepoint có thể giúp củng cố mối quan hệ của công ty với Santa Monica và các nhà phát triển khác trong mạng lưới nhà phát triển toàn cầu. Mặc dù Bluepoint có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trò chơi God of War thế hệ tiếp theo. Tất nhiên, các nhượng quyền thương mại độc quyền khác như Uncharted và Gravity Rush cũng nằm trong khả năng. Việc tiếp cận nhiều hơn với phần mềm và công nghệ tại Bluepoint có thể giúp PlayStation nhận được nhiều tựa game hấp dẫn của riêng mình.

Những bản remake nổi bật trong quá khứ

Bluepoint là cái tên đáng chú ý trong thị trường remake (bản làm lại) của các tựa game làm mưa làm gió. Các bản remake như Shadow of the Colossus hay Nathan Drake Collection đều được đánh giá rất cao với những thành công ấn tượng. Về cơ bản, Bluepoint đã chứng minh rằng nó có thể làm lại và mô phỏng các tựa game hành động ở góc nhìn thứ ba cho các hệ máy console hiện đại. Rõ ràng, tìm hiểu kỹ danh mục phụ của nhà xuất bản game luôn là một cách để duy trì sự hài lòng về lâu dài, và Bluepoint cũng như nhóm của họ có thể mang đến những trải nghiệm hoài cổ theo cách mà không nhà phát triển nào khác có thể chứng thực.

Thật khó để phủ nhận tác động của Bluepoint Games đối với PlayStation kể từ khi được thành lập vào năm 2006. Sony sẽ vui khi đã mua lại nhà phát triển này sau sự xuất hiện của PlayStation 5 để tránh bị các đối thủ đưa ra lời đề nghị. Tài năng mà Bluepoint đã liên tục thể hiện hứa hẹn sẽ giúp Sony khai thác sâu hơn vào lịch sử 25 năm của mình và mang đến cho người hâm mộ một số bản remake tựa game mà họ đã chờ đợi quá lâu. Với tầm quan trọng của việc đa dạng hóa trong bối cảnh trò chơi ngày nay và các game remake luôn thu hút, lợi ích này là vô giá.