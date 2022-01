Vì sao 'thùng thuốc nổ' Từ Thanh Thuận bị loại khỏi đội tuyển bóng chuyền quốc gia?

Trước đó trong danh sách dự kiến mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thành lập vẫn có tên Từ Thanh Thuận, tay đập hàng đầu của Sanest Khánh Hòa và bóng chuyền Việt Nam trong gần 10 năm qua. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra sau khi HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Li Huan Ning có mặt tại Việt Nam. Sau khi xem qua bản danh sách, nhà cầm quân này đã khẩn trương hội ý với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các trợ lý HLV để có quyết định cuối cùng về danh sách 2 đội tuyển quốc gia (nam và nữ) sẽ tập trung vào những ngày tới.

Về cơ bản hầu hết các cái tên do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra, chuyên gia người Trung Quốc đều đồng tình với những chọn lựa này. Nhưng đáng chú ý nhất khi tự tay ông Li Huan Ning đã gạch tên tay đập số 1 của đội tuyển nam quốc gia từ nhiều năm nay là Từ Thanh Thuận. Theo HLV Li Huan Ning lý do chính khiến ông đi đến quyết định này là không nhìn thấy khát khao cống hiến của Từ Thanh Thuận cho đội tuyển. Tay đập này với lý do đau vai cần chữa trị dứt điểm nên chỉ lên tập trung đợt 1 đầu năm 2021 thời gian ngắn rồi xin nghỉ “để chữa bệnh”.Thế nhưng, việc chữa trị sau đó không hiệu quả và chính Từ Thanh Thuận cũng chưa tích cực tự rèn luyện, phấn đấu để có mặt trở lại ở đội tuyển chưa thật cao nên các đợt tập huấn còn lại của năm 2021 không tham gia đầy đủ, dẫn đến phong độ bị sút giảm mạnh.

Ông Li Huan Ning cho biết với quyết tâm đưa đội bóng chuyền nam giành huy chương vàng tại SEA Games 31, ông đã dự xem trực tiếp rất nhiều giải trong nước (Cúp Hoa Lư – Bình Điền, vòng 1 giải vô địch quốc gia và Cúp Hùng Vương năm 2021…) để tìm kiếm những tài năng khác bổ sung cho đội tuyển. Nhờ vậy ông đã tìm ra được những VĐV trẻ có triển vọng để xây dựng đội tuyển. Ngoài ra, ông chủ trương đội tuyển không thể phụ thuộc vào một vài ngôi sao, mà phải xây dựng lối đánh phù hợp với chiến thuật mà HLV đã đề ra để tập luyện và tạo được sự gắn kết trong thời gian dài. Trong khi đó, sự xuất hiện gần đây nhất của Từ Thanh Thuận tại vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2021 lại không thể gây dấu ấn nơi HLV Li Huan Ning. Đó chính là lý do chính để HLV kiên quyết gạt Từ Thanh Thuận ra khỏi danh sách đội tuyển quốc gia tập huấn năm 2022. Không có trong danh sách này, gần như chắc chắn Từ Thanh Thuận sẽ không có mặt trong danh sách rút gọn (khoảng 14 VĐV) để thi đấu tại SEA Games 31.





Trong danh sách gởi Tổng cục TDTT lần này vẫn có mặt 3 HLV phó từng sát cánh với ông Li Huan Ning trong 3 đợt tập trung năm 2021 là Trần Đình Tiền (CLB Biên Phòng), Trần Thanh Tùng (CLB TP.HCM) và Nguyễn Đình Lập (CLB Tràng An Ninh Bình). Có 18 VĐV nam có tên trong danh sách gồm Nguyễn Đình Nhu, Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực và Phạm Thái Hưng (CLV Sanest Khánh Hòa), Giang Văn Đức, Lâm Văn Sanh, Trịnh Duy Phúc và Cù Văn Hoàn (CLB Tràng An Ninh Bình), Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn Nam (CLB Thể Công), Phạm Văn Hiệp (Biên Phòng), Lê Văn Thành (CLB Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Quốc Duy (CLB Trà Vinh), Quảng Trọng Nghĩa (CLB Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Vũ Ngọc Hoàng (CLB Hà Nội), Trần Anh Tú (CLB VLXD Bình Dương), Đinh Văn Tú (CLB TP.HCM) và Phạm Quốc Dư (CLB Long An).

Về danh sách đội tuyển nữ vẫn có mặt HLV trưởng Thái Thanh Tùng và các HLV phó Nguyễn Trọng Linh, Lê Thị Hiền và Lê Thái Bình. 18 VĐV được đưa vào danh sách này có đủ mặt các VĐV chủ lực như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Kim Liên… Riêng phụ công Bùi Thị Ngà đang được xem xét lại khi CLB Thông tin FLC đang xin cho Ngà được tập trung chữa dứt điểm chấn thương nên sẽ được xem xét tiếp.