Những bài dự thi ấn tượng cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy do Báo Thanh Niên tổ chức, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ em về tầm quan trọng của việc rửa tay, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thí sinh tham gia cuộc thi bằng cách gửi về cho Ban tổ chức video ghi cảnh (cá nhân hoặc nhóm) thí sinh nhảy mô phỏng động tác rửa tay trên nền nhạc bài hát Ghen Cô Vy - sản phẩm do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min và ca sĩ Erik cùng điệu nhảy rửa tay do vũ công Quang Đăng sáng tạo từng gây sốt trên mạng xã hội.

Vũ Ngọc Bảo Hân | SBD 064 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy Bài dự thi đoạt giải nhất của cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Cuộc thi chính thức phát động nhận bài dự thi từ đầu tháng 3 và kéo dài đến hết ngày 4.4.2020, được sự ủng hộ của đông đảo thí sinh trong và ngoài nước. Tổng cộng BTC nhận được 1.163 clip dự thi, trong đó có 680 bài hợp lệ được đăng tải trên các kênh của Thanh Niên (kênh YouTube Thanh Niên, Fanpage Facebook Thanh Niên và trên trang www.thanhnien.vn). Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và theo dõi của đông đảo bạn đọc với tổng lượt xem thống kê trên các kênh phát của Báo Thanh Niên khoảng 10 triệu lượt. Các clip dự thi sôi nổi và lôi cuốn của các thí sinh đã góp phần lan tỏa thông điệp giữ vệ sinh cho đôi tay nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng và chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.