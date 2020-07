Bị so sánh với Chi Pu, Khả Ngân bức xúc: “Tôi rất khó chịu”

Mới đây, Khả Ngân gây tranh cãi khi thẳng thừng trả lời trong một bài phỏng vấn: "Tôi hát hay hơn Chi Pu”.

Trả lời với chương trình Nói đi, ngại gì! , cô một lần nữa khẳng định: "Là một tân binh mới lấn sân sang âm nhạc, tôi tự đánh giá luôn rằng mình không hát hay bằng nhiều anh chị khác, nhưng chắc chắn tôi hát tốt hơn, ổn nhiều nhiều người. Tôi đã biết được vị trí của mình ở đâu, giọng hát của mình như thế nào nên sẽ lấy nó làm động lực để hát tốt hơn”.

Nói về giọng hát của mình, cô cho biết bản thân không bắt khán giả phải khen mình hát hay, “Tôi chỉ mong mỗi sản phẩm ra sau tốt hơn sản phẩm ra trước là tôi vui lắm rồi. Từ đó, tôi sẽ có động lực hơn để làm nghề", Khả Ngân khẳng định.

“Mỗi lần ra sản phẩm, tôi chỉ muốn người ta tập trung vào sản phẩm của tôi và cái tên Khả Ngân nhiều hơn. Tôi không muốn bị so sánh với Chi Pu hay bất cứ ai. Người ta đang so sánh tôi và Chi Pu, nhưng quan trọng là con đường, kế hoạch của mỗi người là như thế nào. Chị Chi đi theo con đường khác, tôi đi một con đường khác, ngay từ phong cách âm nhạc đã khác nhau và mọi người đều biết rồi”, Khả Ngân bày tỏ.

Cô nói thêm: “Tôi nghĩ, đã là đồng nghiệp với nhau thì nên ủng hộ nhau, chỉ có người ở ngoài hay so sánh chúng tôi với nhau. Đó là những so sánh rất khập khiễng vì vốn dĩ không ai giống ai hết. Mỗi khi bị so sánh, tôi rất khó chịu. Tôi khó chịu vì mất công sức làm mà người ta không tập trung vào mình mà cứ so sánh với người nọ người kia".

Mời quý vị xem video để lắng nghe thêm những chia sẻ từ Khả Ngân.