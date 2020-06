BLACKPINK xô đổ hàng loạt kỷ lục trong chưa đầy 24h với 'How you like that'

Trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng, BLACKPINK thực sự "gây bão" mạng xã hội vì MV How you like that đem lại cảm giác thỏa mãn từ phần tiếng cho tới phần hình. Xem MV, nhiều người choáng ngợp trước nhan sắc của 4 cô gái, những set đồ bạc tỉ cùng các phân cảnh được dàn dựng công phu, hoành tráng "đậm mùi tiền".

Nhờ ca khúc này, BLACKPINK chính thức trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên và duy nhất "chạm nóc Melon" (có số lượng người nghe duy nhất trong một giờ lớn hơn hoặc bằng giới hạn trên biểu đồ của Melon) năm 2020. Ngoài ra, với Kill this love và How you like that đạt top 1 trên bảng xếp hạng US Itunes, BLACKPINK cũng là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt top 1 trên bảng xếp hạng US Itunes trong 2 thập kỷ liên tiếp.

Tại Nhật Bản, How you like that ra mắt nhanh chóng ở hạng nhất trên bảng xếp hạng Line Music. Còn ở Trung Quốc, bài hát nhận được 3 chứng nhận bạch kim trên QQ Music và trở thành ca khúc Hàn Quốc nhanh nhất trong lịch sử đạt được chứng nhận trên từ trang nghe nhạc này.

Jennie cực thần thái trong MV

Tính đến hiện tại, tổng cộng How you like that đã đứng đầu BXH iTunes của 58 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Không chỉ lập kỉ lục MV đạt 50 triệu view nhanh nhất mà BLACKPINK còn "thống trị" top thịnh hành thế giới, sản phẩm âm nhạc mới của họ đang được trending tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xếp thứ nhất top trending Việt Nam, Hàn Quốc, Anh Quốc, Mỹ.

Thậm chí trong 19h đầu tiên, BLACKPINK thu về gần 68 triệu views trên YouTube, với tốc độ này, hit mới của BLACKPINK hoàn toàn có khả năng vượt qua thành tích 24 giờ BTS từng lập với "ON" (43.8 triệu view), thậm chí xô đổ kỉ lục thế giới mà 7 chàng trai nhà Big Hit đang nắm giữ với Boy With Luv.

Lisa là thành viên có sự thay đổi khá lớn giữa tạo hình trong MV và poster

Mới đây, “gà” nhà YG cũng chính thức lập kỷ lục thế giới mới: Nghệ sĩ nữ Kpop có lượt subcribe cao nhất thế giới, vượt qua Taylor Swift thành nghệ sĩ nữ có lượt subscribers cao thứ 2 thế giới chỉ sau Ariana Grande, bỏ xa "đối thủ" BTS

Tính tới thời điểm hiện tại, BLACKPINK là nghệ sĩ Hàn có lượt subscribers cao nhất khi đạt đến con số khoảng 38,6 triệu. Với thành tích này, BLACKPINK đang tiến rất nhanh tới top 5 nghệ sĩ có lượt subscribe khủng nhất toàn cầu.

Rose ma mị, quyền lực

Bằng sản phẩm âm nhạc mới, BLACKPINK thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi chiếm lấy vị trí đầu tiên của hầu hết bảng xếp hạng âm nhạc phổ biến Hàn Quốc cũng như quốc tế. Độ phủ sóng của ca khúc lẫn BLACKPINK giúp YG nói riêng và Kpop nói chung mở rộng uy tín hơn nữa trên lãnh thổ toàn cầu.

Năm 2019 được xem một năm sóng gió lịch sử với các fan của YG Entertainment. Những vụ bê bối liên tiếp xảy ra khiến hoạt động của YG có phần trì trệ thời gian sau đó. Tuy nhiên, với sự trở lại mạnh mẽ của BLACKPINK, YG cho thấy "ông lớn" này đang trong quá trình hồi sinh đầy hứa hẹn, mở ra tương lai huy hoàng cho các nghệ sĩ mình quản lý.