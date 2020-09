Bộ tứ gây sốt 'King Of Rap' chia sẻ lý do không chọn 'Rap Việt'

Không ít ý kiến cho rằng Rap Việt có phần nhỉnh hơn về độ phủ sóng, trong khi đó King Of Rap là sân chơi uy tín với sự xuất hiện của những cái tên lớn trong làng nhạc rap.

Có mặt tại chương trình trình Hot trend vào thời điểm cuộc đua ở King Of Rap đang trở nên vô cùng căng thẳng, cả 4 thí sinh là Pháo, Richchoi, ICD, Wxrdie đã có những chia sẻ về lý do lựa chọn đồng hành cùng King Of Rap thay vì là một sự lựa chọn khác. Với Richchoi, lý do đơn giản vì King Of Rap phát sóng trên VTV3, là kênh truyền hình mà gia đình anh yêu thích. Trong khi đó, với Pháo – nữ rapper duy nhất có mặt tại trường quay - khẳng định lựa chọn King Of Rap vì đây là dân chơi uy tín quy tụ những cái tên lớn.