BTS phá kỉ lục côngchiếu của BlackPink với MV “Dynamite”

11 giờ trưa theo giờ Việt Nam, nhóm nhạc BTS chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV tiếng Anh mang tên Dynamite.Với thành tích công chiếu đạt 2,9 triệu lượt xem, MV Dynamite của BTS chính thức vượt thành tích của BLACKPINK với How you like that với số lượt xem công chiếu trực tuyến là 1,6 triệu. Hiện tại, MV Dynamite đang gây bão khi nhanh chóng cán mốc hơn 30 triệu lượt xem chỉ 3 giờ phát hành, trở thành MV đạt số lượt xem này nhanh nhất trên nền tảng YouTube.