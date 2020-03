Ca khúc “Ghen cô Vy” làm mưa làm gió trên tạp chí Billboard và fanpage Unicef

Vũ công Quang Đăng - Người thực hiện các "Vũ điệu rửa tay" Ảnh: FBNV

Tạp chí Billboard cũng đặc biệt chú ý đến "hiệu ứng" mà bài hát Ghen Cô Vy tạo nên trên mạng xã hội TikTok đồng thời có những lời khen ngợi dành cho bài hát Ghen Cô Vy rằng chính những ca từ bắt tai đi kèm các hiệu ứng và hình động dễ thương trong video chính là lý do để ca khúc này nhận được nhiều hưởng ứng từ trong nước lẫn quốc tế.Chưa dừng lại ở đó, trang fanpage chính thức của UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng đã chia sẻ về vũ điệu rửa tay này trên nền ca khúc Ghen Cô Vy đi kèm với lời nhắn: "Chúng tôi thực sự rất yêu vũ điệu rửa tay từ một vũ công người Việt Nam - Quang Đăng. Rửa tay sạch với nước và xà phòng là một trong những bước đầu tiên giúp bảo vệ bạn khỏi virus corona".Ở dưới phần bình luận, đông đảo khán giả quốc tế bày tỏ sự thích thú trước vũ đạo độc đáo của Quang Đăng. Rất nhiều netizen quốc tế đã nhắc tên người thân của họ vào để chia sẻ một bài học rửa tay phòng ngừa virus corona độc đáo từ Việt Nam.Trước đó, vào ngày 1.3, Ghen Cô Vy xuất hiện trên truyền hình HBO thông qua chương trình Last Week Tonight do nam MC John Oliver dẫn dắt. MC Mỹ không chỉ khen ngợi về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam hiệu quả mà còn cho rằng bài hát Ghen Cô Vy, được sáng tác ra để cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về việc phòng chống và đẩy lùi virus SARS-CoV-2 có vũ điệu vô cùng sôi động.