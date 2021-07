Cara xúc động tiết lộ khó khăn thời thực tập sinh, vì điều này mà suýt bỏ nghề

Cara và mẹ hòa giọng tại The Heroes

Nữ ca sĩ tâm sự: “Kể cả khi mình trở thành thực tập sinh rồi thì mẹ cũng chỉ hỏi han những việc như hôm nay ăn gì, tập luyện về có mệt không, mẹ cũng không hỏi mình khi nào thì được ra mắt, cứ để mọi thứ tự nhiên vậy thôi”.

“Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình, mỗi sáng thức dậy đều đặt câu hỏi, việc mình tập luyện có kết quả hay không, mình sẽ thế này đến bao giờ, khi nào mình mới được ra mắt. Thời gian đầu thỉnh thoảng em vẫn đặt những câu hỏi như vậy do lúc đó mình chưa quen. Thì có đúng một lần duy nhất em gọi về cho mẹ, nói là con không chịu được nữa, con không biết con ở đây để làm gì nữa. Và mẹ mình rất bình tĩnh, nói lại là: được không được đi về, ở nhà có gì mình xài cái đó”.

Dù câu nói của mẹ có phần cứng rắn và thẳng thắn nhưng nữ ca sĩ tiết lộ đó là thứ khiến cô vực dậy tinh thần và quyết địn tiếp tục theo đuổi đam mê.

Hiện tại, Cara là ca sĩ thuộc công ty DreamS, từng được biết đến với một số ca khúc như: This way, Mắt nhắm môi chạm, Thôi miên. Cô cũng là một trong những chiến binh tiềm năng của The Heroes 2021