Chị em Châu - Báu lại cãi lộn ngay trên sóng, Thúy Ngân đòi nhét đầu Nhã Phương vô bụng mẹ

Một trong những lý do khiến gia đình Cây táo nhiều lần rơi vào cảnh cãi vã, chửi bới nhau xuất phát từ mâu thuẫn của hai chị em Châu - Báu. Dù là chị em sinh đôi, ra đời cách nhau vài phút nhưng tính cách của Châu và Báu lại hoàn toàn đối lập nhau. Trong khi Báu (nhân vật do Nhã Phương thủ vai) là cô nàng đỏng đảnh, thích chưng diện, sống dựa dẫm vào anh trai thì nhân vật Châu do Thúy Ngân đóng là một nữ bác sĩ, tính cách có phần điềm đạm, hiểu chuyện, sống với tình thương của người anh và có cuộc sống độc lập hơn so với nhân vật Báu.

Tại phim trường Báo Thanh Niên, Nhã Phương và Thúy Ngân không ngại chia sẻ nhiều về nhân vật do mình thủ vai. Cả hai thú nhận đây đều là những vai diễn khác biệt nhất trong suốt sự nghiệp diễn xuất. “Là vì hợp trong phim nên mới có những màn ẩu đả mà khiến khán giả tin là thật. Ngân với Phương nói chung cũng bàn bạc trước để hạn chế hết mức sát thương”.

Nhã Phương còn hài hước cho biết nhân vật Báu mang tới cho cô nhiều trải nghiệm thú vị vì chưa dám nắm đầu năm tóc ai ngoài đời bao giờ. “Nếu có một đứa em như Báu ngoài đời thì chắc Ngân tức Ngân nhét nó vô bụng mẹ khi nó mới sinh luôn. Đó giờ cũng chưa bị ai nằm đầu tức tối như khi đóng phim này”, diễn viên Thúy Ngân nói thêm.

Bên cạnh những chia sẻ từ Thúy Ngân, diễn viên Hồng Ánh còn bật mí nhiều điều thú vị về những tình tiết sắp tới của phim. “Chị hai” của gia đình nhà táo cũng bày tỏ sự ngán ngẩm khi phải liên tục chứng kiến những màn ẩu đả của hai cô em Châu - Báu.