Đàm Vĩnh Hưng mướt mồ hôi, mặc đồ bảo hộ hát tại 3 bệnh viện dã chiến

Tối 10.8.2021, đôi bạn thân Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đã cùng nhau tham gia đêm biểu diễn văn nghệ mang tên “Khúc ca đồng lòng” do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM tổ chức tại 3 địa điểm thuộc thành phố Thủ Đức gồm: Khu Bệnh viện dã chiến 678 (phường An Khánh), Ký túc xá Đại học Sư phạm Kỹ thuật (phường Tăng Nhơn Phú A) và Ký túc xá Đại học Văn hoá (phường Phước Long B).Ngay khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, giọng ca “Say tình” đã hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân vì bản thân anh cũng mong muốn được đến những bệnh viện dã chiến để lan toả năng lượng tích cực, cổ vũ lực lượng y bác sĩ đang căng mình chống dịch và hàng ngàn bệnh nhân đang điều trị tại đây. Anh cho biết: "Bản thân Hưng có thể lấy lý do này, lý do kia để không tham gia, dịch ai cũng sợ mà nhưng mình không làm như vậy được. Đất nước này, thành phố này đã cho mình quá nhiều thứ thì mình phải có trách nhiệm. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.Việc hát trong bộ đồ bảo hộ kín mít và đeo khẩu trang khá dày khiến nam ca sĩ gặp một số khó khăn trong việc thể hiện như đổ mồ hôi, khó thở, thậm chí phải luồng mic vào bên trong để hát. Thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ được sự "sung sức" của mình. Chi tiết mời khán giả theo dõi video.