Gọi nhờ giải ế gà cho Lê Giang, Vũ Hà liền bày kế Ngọc Thanh Tâm cầu cứu Trấn Thành

Với kịch bản ngập tràn những tình tiết kịch tính, xoay quanh cuộc đời khổ sở, nhiều biến cố của Tâm đã khiến cho Tâm Sắc Tấm thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Qua từng tập phim, khán giả trải qua đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc với những tình tiết gay cấn liên tục đan xen lẫn nhau và cả triết lý nhân văn sâu sắc. Cũng bởi thế tập 1 đã đạt gần 5 triệu lượt xem, nằm trong top thịnh hành nhiều ngày qua. Bên dưới phần bình luận của phim, đa số khán giả đều cho rằng họ cảm thức phẫn uất thay cho Tâm khi phải sống với mẹ kế (Lê Giang) quá độc ác và thủ đoạn.

Ngọc Thanh Tâm thú nhận đây là dự án mà cô đầu từ lớn nhất từ trước đến nay. "Nếu so với phim điện ảnh thì tất nhiên không thể so sánh được nhưng so với mức trung bình đầu tư cho web-drama thì đây đúng là sản phẩm có mức đầu tư khủng". Ngoài những cái tên đã quen mặt với khán giả như Trấn Thành , Lê Giang, Quang Trung, Lâm Vỹ Dạ phim còn có sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám như: nam ca sĩ Vũ Hà, MC Trác Thúy Miêu, nam diễn viên La Quốc Hùng…