[GƯƠNG MẶT SHOWBIZ] Juun Đăng Dũng bật mí hậu trường MV cùng Trà My, Mai Chí Công

Sau hơn 1 năm vắng bóng, Juun Đăng Dũng chính thức trở lại với MV “Sợ rằng em biết anh còn yêu em". Đây là một bản ballad do hit-maker Vương Anh Tú viết riêng cho giọng hát của Juun Đăng Dũng. Ca khúc là những lời thủ thỉ, trải lòng của một chàng trai phải giấu đi tình cảm của mình để người mình yêu có thể vui vẻ bên người mới.

MV được thực hiện bởi đạo diễn trẻ P.H. Bùi với sự góp mặt của Trà My - nữ chính của phim “Vợ Ba" và Mai Chí Công - chàng hoàng tử mặt hí ngày nào của "The Voice Kids". Sau phim “Vợ Ba" gây tranh cãi với những cảnh nóng khi chỉ mới 13 tuổi, Trà My lột xác bất ngờ khi tham gia dự án MV lần này. Cô bé (nay đã 16 tuổi) thể hiện hình ảnh trong sáng, gây thương nhớ của một thiếu nữ “tuổi trăng tròn", đóng cặp với Mai Chí Công. Cả hai gặp nhau bởi những biến cố trong gia đình và tình cảm lớn dần…

Sau 3 ngày ra mắt, MV đã đạt 2 triệu view, vào top trending của YouTube Việt Nam. Cùng lắng nghe Juun Đăng Dũng, Trà My và Mai Chí Công bật mí hậu trường này MV nhé!