[GƯƠNG MẶT SHOWBIZ] Lan Ngọc, Xuân Tiền, Jun Vũ bật mí hậu trường 'Gái già lắm chiêu 3'

Sau khi gây chú ý với việc dời lên chiếu chính thức vào mùng 1 Tết, sức nóng của Gái già lắm chiêu 3 trở nên mạnh mẽ hơn. Phim xoay quanh câu chuyện của những người phụ nữ giàu có trong giới thượng lưu xứ Huế. Đây là dự án điện ảnh được đầu tư với kinh phí lên tới hơn 20 tỉ đồng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito viết kịch bản và làm đạo diễn.

Xuân Tiền và Lan Ngọc vào vai nam nữ chính trong phim Ảnh: NVCC

Trong phim, Jun Vũ vào vai Khánh My, là con nhà trâm anh thế phiệt, giàu có. Bên cạnh sở hữu nhan sắc “băng thanh ngọc khiết”, Khánh My còn là một cô gái thông minh, giỏi giang. Cô được bà Thái Tuyết Mai chọn làm con dâu của Lê Gia. Cũng chính vì thế mà Khánh My luôn đối đầu với Miss Q (Lan Ngọc) trên con đường giành lấy trái tim chàng Jack - đại thiếu gia nhà họ Lê, gia tộc giàu có bậc nhất xứ Huế.

Phim được quay ở những bối cảnh sang trọng, biệt phủ xa hoa lộng lẫy bậc nhất xứ Huế, những khách sạn 5 sao tại Sài Gòn, Đà Nẵng… Cùng đạo diễn và dàn diễn viên khám phá những câu chuyện hậu trường thú vị của "Gái già lắm chiêu 3" trong chương trình Gương mặt showbiz nhé!