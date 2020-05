Hết Trần Đức Bo, Miu Lê, Hiền Hồ lại bị Trấn Thành so sánh với người này

Cách đây ít giờ, Trấn Thành đăng tải hai bức ảnh của Hiền Hồ và nghệ sĩ Lê Giang trong trang phục và đầu tóc giống nhau lên facebook kèm theo những dòng chia sẻ: "Đang thật sự lo cho sự nghiệp của Hiền Hồ. Con em tui đẹp nên giờ nhiều người theo style quá! Mà coi bộ người mẫu kế bên đa năng hơn: không những biết hát, mà còn hát cải lương, diễn kịch, tấu hài. Đặc biệt, còn biết livestream bán hàng nữa. Ghê hông? Chuyến này Hiền Hồ làm không lại rồi!

Bên dưới bài đăng của Trấn Thành, nhiều người thích thú chỉ ra những nét giống nhau giữa 2 nữ nghệ sĩ. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng không nên so sánh vì như vậy rất khập khiễng, đặc biệt là khi trước đó, Hiền Hồ từng phản ứng gay gắt khi bị mang ra so sánh với một "hiện tượng mạng xã hội" là Trần Đức Bo.Tuy nhiên, lần này, phản ứng của giọng ca "Em ngày xưa khác rồi" lại hoàn toàn khác.

Ngay dưới bài viết này của Trấn Thành, Hiền Hồ để lại bình luận cho thấy cô không cảm thấy khó chịu về hành động này của đàn anh. Cô viết: “Như chị em sinh đôi ý. Bà chị má baby hơn. Còn bà em thì hơi suy dinh dưỡng”.

Hiền Hồ từng bị so sánh với một hiện tượng mạng xã hội trước đó - Trần Đức Bo

Đây không phải là lần đầu tiên Hiền Hồ bị mang ra so sánh với người khác. Trước đó, khi tham gia một gameshow truyền hình, nữ ca sĩ liên tục bị Trường Giang và Trấn Thành đem ra so sánh với Miu Lê chỉ vì cả hai cùng để mái tóc tém cá tính. Thời gian gần đây, cô tiếp tục bị so sánh "hiện tượng mạng" Trần Đức Bo, thậm chí một số ý kiến khiếm nhã còn cho rằng cả 2 "dao kéo" nên mới ngày càng giống nhau.