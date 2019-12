Hoàng Thùy diện váy cúp ngực nhận giải 'Best body of the year'

Xuất hiện tại sự kiện trao giải Elle beauty adwards 2020, Hoàng Thùy bất ngờ được vinh danh ở hạng mục Best body of the year . Những nỗ lực cải thiện nhan sắc và vóc dáng của nàng á hậu trong thời gian qua đã được công nhận. "Thùy rất là vui mừng khi mình đạt được giải Best body, bởi vì mọi người biết từ một cái thân hình cò hương, đến một cái thân hình như ngày hôm nay, đó là một cái quá trình luyện tập. Mặc dù Thùy không nghĩ rằng Thùy có body đẹp nhất so với mọi người, nhưng mà cái hành trình thay đổi bản thân cũng như là hoàn thiện bản thân của Thùy rất là dài", Á hậu Hoàng Thùy cho biết.

Bên cạnh Hoàng Thùy, Tiểu Vy đã nhận được Best face of the year, Song Luân đã nhận được giải Best looking gentleman và Salim đã nhận được giải Best hair tại giải thưởng Elle beauty adwards 2020. Ngoài ra còn có hàng loạt các hạng mục trao giải cho các mỹ phẩm làm đẹp.