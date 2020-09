HOT TREND | CARA CÙNG NHẠC SĨ KHẮC HƯNG 'BÓC PHỐT' NOWAY TRONG MV 'THIS WAY'

Cara và Noway được kết đôi thành công từ chương trình "Người ấy là ai" phát sóng đầu tháng 6.2020. Cặp đôi này đặc biệt được yêu thích không chỉ nhờ ngoại hình "trai xinh - gái đẹp" mà còn vì tính cách hài hước, gần gũi.

Sau 4 tháng tìm hiểu, cả hai đã quyết định đánh dấu cột mốc trong hành trình tìm hiểu nhau với việc phát hành MV This Way dành tặng khán giả. This Way cũng là biệt danh mà NoWay đặt cho Cara từ những ngày đầu quen nhau. Chính Cara đã tìm đến nhạc sĩ Khắc Hưng để hit-maker đình đám này sáng tác ca khúc dành riêng cho cô và anh chàng streamer NoWay.

Ca khúc thuộc thể loại pop với giai điệu đơn giản, dễ nhớ, dễ hòa nhịp hát theo cùng những câu "thả thính" mang đậm dấu ấn riêng của cặp đôi này đã nhanh chóng vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam chưa đầy 24 giờ.

Cùng khám phá những câu chuyện hậu trường thú vị về MV và bộ đôi "This Way" trong chương trình Hot Trend với hai khách mời Cara và Khắc Hưng!