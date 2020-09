HOT TREND: Quân A.P và hot girl Dương Minh Ngọc tiết lộ hậu trường 'Bông hoa đẹp nhất'

Với chất giọng trầm ấm, phong cách lịch lãm cùng dòng nhạc ballad dễ đi vào lòng người, Quân A.P dần chiếm được cảm tình của khán giả, đặc biệt là bản hit Ai là người thương em với hơn 83 triệu lượt xem, Còn gì đau hơn chữ đã từng với 20 triệu và ca khúc dance You Are My Crush với 19 triệu lượt xem trên YouTube.