Những ngày vừa qua, dân mạng không ngừng xôn xao trước tin đồn nam ca sĩ Jack có quan hệ tình cảm và có con với Thiên An - nữ diễn viên trong loạt MV của bộ đôi Jack và K-ICM. Không những thế, mạng xã hội còn xuất hiện những luồng thông tin cho rằng giọng ca Hoa vô sắc đã hẹn hò với cô gái khác trong thời gian quen với Thiên An. Scandal này ngày một nhân rộng, khiến từ khóa về Jack và Thiên An dẫn đầu top tìm kiếm của Google